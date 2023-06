Miguel Herran, de “La Casa di carta”, diventa papà per la prima volta

Miguel Herran, ovvero Rio de “La Casa di Carta” diventa papà. L’attore lo ha annunciato pubblicando una serie di scatti su Instagram: “Mi ha fatto il regalo più grande della mia vita”, scrive, menzionando la compagna Celia Pedraza, in dolce attesa del loro primo bebè. “Non sappiamo ancora niente, solo che è tutto perfetto…”.

Noto al grande pubblico per il suo ruolo di Rio nella serie tv dei record, “La Casa di Carta”, Herran si è fatto conoscere anche sul set delle prime due stagioni di “Élite” nei panni di Christian. Celia Pedraza, con la quale l’attore è stato fotografato per la prima volta lo scorso marzo al Gran Premio di Formula 1 del Portogallo, è la sorella di Maria Pedraza, collega di Herran sia ne “La casa di carta”, sia in “Élite”.

Tra le foto pubblicate dell’attore per annunciare la bella notizia, oltre a quello di un’ecografia che mostra il bebè nella pancia della mamma, anche alcuni scatti della famiglia: “Be, in realtà non posso aggiungere molto a queste immagini che parlano da sole. Questa è la mia famiglia ed è ciò che amo di più di ogni altra cosa… “. ha scritto Herran, che ha un folto popolo di follower, quasi 13 milioni, sui social che lo segue con affetto.

Del resto lui ha sempre condiviso tutto con loro, dai momenti più felici a quelli meno belli.

Come nell’aprile 2022 quando un incendio ha distrutto la sua abitazione e lui non ha esitato a condividere sui social le immagini dello scempio delle fiamme che avvolgono la sua casa e la sua disperazione. Per fortuna lui sta bene e non ha riportati danni fisici, ma tutto quello che possedeva è stato divorato dal fuoco.

O come quando, nel 2021, fece preoccupare i suoi fan, pubblicando alcuni scatti in lacrime: “Sono bastati sei giorni per distruggermi. Non voglio parlare, né mangiare…”, aveva scritto l’attore, che pochi giorni prima aveva annunciato di essere costretto alla quarantena per aver frequentato una persona positiva al Covid.

“Dieci giorni in casa, a volte penso che questa vita sia una farsa e che le scene che giriamo siano la realtà. Questa epoca che ci tocca vivere è come un romanzo fantascientifico”, aveva scritto in un post in cui condivideva uno scatto con la mascherina, annunciando l’inizio del suo isolamento. E poi aveva aggiunto: “Non ho caricato niente sui social perché preferisco circondarmi di chi vive la vita. Approfitto però di questa situazione straordinaria per dirvi che spero che tutto possa migliorare, per tutti. Spero che possiamo costruire un’umanità più forte, coscienziosa e solidale. Un’umanità più realista e meno egoista”.