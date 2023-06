Conduttori Mediaset c’è chi va e chi resta

Ancora rivoluzioni sulle reti televisive per la prossima stagione. Questa volta si parla della Mediaset, con Pier Silvio Berlusconi che starebbe pensando di vincolare alcuni contratti dei volti del Biscione in base allo share. A svelare nuove indiscrezioni sui cambiamenti che avverranno a breve a Cologno Monzese è Dagospia, proprio in queste ore. Stando a questi rumor, non saranno fatte preferenze sui conduttori che continueranno a rivestire tale ruolo sulle reti Mediaset. Le scelte che verranno prese per la prossima stagione televisiva dipenderanno dai dati degli ascolti registrati.

Primo tra tutti si parla del cambiamento che avverrà a Stasera Italia. Infatti, pare che Pier Silvio stia pensando di sostituire Paolo Palombelli con Nicola Porro. “I deludenti ascolti (ma anche l’antipatia di Giorgia) son costati cari alla moglie di Francesco Rutelli”, si legge. Pare, però, che comunque la conduttrice potrà restare al timone di Forum. Porro sarebbe stato così “blindato” da Mediaset attraverso “un cospicuo aumento di stipendio”, visto che sembrava ormai certo il suo futuro in Rai.

In questa decisione potrebbe aver avuto importanza il rapporto tra Pier Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, la quale nutre una certa simpatia per il giornalista. Potrebbero, intanto, arrivare brutte notizie per Barbara d’Urso e Mario Giordano. Pare che entrambi i ruoli siano in bilico per via del loro “eccessivo ricorso al trash”. Ormai Pier Silvio ha dimostrato chiaramente di voler evitare sulle sue reti il trash, per quanto possibile.

E ciò si evince anche dai cambiamenti che stanno avvenendo nei reality show, in particolare nella prossima edizione del Grande Fratello. Da tempo si parla di una possibile uscita di scena della d’Urso, richiestissima per un nuovo programma su Netflix. Di recente è arrivata una frecciata da parte di Nicola Porro, il quale al matrimonio di Patrizia e Alessandro Sallusti avrebbe detto alla sposa: “Promettimi che non andrai più ospite di Pomeriggio Cinque”.

Ci sarebbero anche dei dubbi su Ilary Blasi, attualmente al timone de L’Isola dei Famosi 2023, che sta per giungere al termine. Va considerato che la conduttrice gode del sostegno della sua amica Silvia Toffanin.

Infine, ci saranno dei cambiamenti nella redazione del Tg5, che verrà trasferita a Milano. Questo porterà a una sostituzione del direttore, in quanto quello attualmente in carica, Clemente Mimun, pare non sia disposto a trasferirsi nel capoluogo lombardo.