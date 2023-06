Amici 22: a pochi mesi dalla fine dello show nasce una nuova coppia

La notizia dell’ultima ora vede una conferma della storia d’amore nata tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari. A quanto pare i due ex allievi di Amici 22 si sarebbero frequentati anche dopo la fine del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. A conferma della loro relazione c’è un bacio che i due ballerini si sono scambiati durante una coreografia di ballo in un’esibizione a Catania.

A lanciare la notizia è stata Deianira Marzano che, sul suo profilo di Instagram, ha postato una story con un video girato sabato 3 maggio e che ritrae i due ballerini intenti a scambiarsi un bacio durante una coreografia di ballo. Gli ex allievi di Amici si trovavano a Catania, al teatro Metropolitan, per un’esibizione organizzata dal loro ex professore di ballo Raimondo Todaro e il dettaglio non è sfuggito ai loro fans che sono letteralmente impazziti.

Stando a quanto hanno riferito i presenti il bacio non era per niente programmato e sarebbe stato del tutto spontaneo: “Occhio, guarda che bacio. Non da coreografia, ma spontaneo tra Benedetta e Mattia sabato sera a Catania sul palco”, ha scritto una follower a Deianira.

Stando a quanto affermato dalla stessa Marzano i due stanno realmente insieme ma vogliono mantenere il riserbo sulla loro relazione. Va precisato che comunque al momento si tratta solamente di rumors in quanto i due ragazzi sono stati recentemente ospiti di Fiorello a VivaRai2! e hanno affermato di essere solamente buoni amici. Chissà che nel frattempo questa bella amicizia si sia trasformata in qualcosa di più.

A ulteriore conferma ci sarebbero altre indiscrezioni che riportano la notizia circa la rottura della relazione tra Benedetta Vari e il fidanzato storico Simone Maselli. Nonostante non ci siano state conferme ufficiali e non sia stata ancora resa nota la motivazione della rottura, pare proprio che tra i due sia finita. Per il momento Maselli ha praticato il totale silenzio sulla vicenda ma il fatto che non abbia più pubblicato fotografie in compagnia della ballerina sui suoi profili social è parso come un campanello d’allarme per i fans. Staremo a vedere se nelle prossime settimane deciderà di pronunciarsi smentendo o confermando le indiscrezioni che lo vedono protagonista.