“L’Isola dei Famosi”, Enrico Papi e Vladimir Luxuria sono gli opinionisti della nuova edizione

Il reality partirà lunedì 17 aprile in prima serata su Canale 5

È ufficiale Enrico Papi e Vladimir Luxuria saranno gli opinionisti della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi“. Ad annunciarlo sui social è il profilo Instagram del programma che scrive: “Ci accompagneranno per tutto il nostro cammino: lei con i suoi abiti sgargianti e lui con la sua… ‘Moseeecaa’”. Vladimir Luxuria ed Enrico Papi opinionisti ufficiali!”. Alla conduzione del reality che sarà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 17 aprile, vedremo per il terzo anno consecutivo Ilary Blasi e al suo fianco, nelle vesti di inviato dall’Honduras, anche quest’anno Alvin.

La new entry

Dopo aver condotto su Canale 5 “Big Show” e l’ultima edizione di “Scherzi a Parte“, Enrico Papi nei panni di opinionista a “L’isola dei Famosi” si mette alla prova con un nuovo ruolo. Il conduttore affiancherà Vladimir Luxuria, già opinionista nell’edizione passata, e si sostituirà a Nicola Savino che aveva conquistato il pubblico con la sua ironia.

I naufraghi della nuova edizione

Ogni giorno la pagina ufficiale del reality di Canale 5 svela i nomi dei nuovi concorrenti. Sono ufficialmente naufraghi di questa edizione: Fiore Argento (figlia del regista Dario), Alessandro Cecchi Paone che parteciperà insieme al compagno Simone Antolini, la modella Helena Prestes e, infine, l’ex suora Cristina Scuccia. Nei prossimi giorni verrà svelato il cast al completo.