Sting riceve 5mila dollari al giorno dal rapper Diddy, che ha campionato “Every Breath You Take”

Parte del brano del frontman dei Police del 1983 fu copiato da Sean Diddy Combs per la sua “I’ll Be Missing You” del 1997

Sting riceve 5mila dollari al giorno dal rapper Sean Diddy Combs, che nel 1997 campionò “Every Breath You Take”. A precisare l’entità del suo debito (da 26 anni) con il musicista inglese è stato lo stesso rapper, che su twitter ha “replicato” ad una videoclip di un’intervista del 2018, che il frontman dei Police aveva fatto con il Breakfast Club. Nel video l’intervistatore chiede a Sting di confermare che Diddy gli stia pagando 2mila euro al giorno per aver campionato un suo brano e l’artista inglese risponde di sì: “Per il resto della sua vita”. Nel tweet Diddy rettifica però la cifra è scrive: “No, sono 5mila dollari. Con amore per il mio amico”. Nell’intervista Sting aveva anche precisato che fra lui e Diddy non c’era dell’astio e che erano anzi amici. E che “I’ll Be Missing You” “era una bellissima versione” della sua canzone.

Il brano dei Police

Originariamente pubblicato nel maggio del 1983, “Every Breath You Take” è stato il più grande successo dell’ex band di Sting, i Police, ed è stato in cima alle classifiche statunitensi per circa otto settimane quell’anno e ha vinto due Grammy Awards; è anche arrivato al primo posto nel Regno Unito, in Canada e in molti altri paesi ed è stato un successo nella Top 10 in molti altri.

Il brano di Diddy

“I’ll Be Missing You”, attribuito a Puff Daddy e Faith Evans con il gruppo vocale 112, è stato pubblicato quasi esattamente 14 anni dopo come tributo all’amico e collaboratore di Diddy, il Notorious B.I.G., ucciso a colpi di arma da fuoco due mesi prima a un omicidio che rimane irrisolto. È diventato un successo ancora più grande, raggiungendo la vetta delle classifiche statunitensi per 11 settimane e raggiungendo il numero 1 in più paesi in tutto il mondo.

5mila euro versati da 26 anni

Sting originariamente non era stato accreditato sulla canzone, Diddy gli aveva chiesto il permesso di campionare “Every breath you take solo dopo che il suo brano era stato pubblicato, ovvero nel 1997, 26 anni fa e il frontman dei Police gli ha fatto causa, risolta con un accordo tra i due, che hanno stimato il valore di “Every Breath you Take”, a cinquemila euro al giorno, versati regolarmente da Diddy a Sting (e non 2mila, come pare che Sting abbia sempre affermato), già da 26 anni.