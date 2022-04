Isola dei famosi, Roberta Morise viene eliminata: deve tornare in Italia

In nomination finiscono le coppie: Nicolas Vaporidis e Ilona Staller e Clemente Russo e Floriana Secondi.



Sesto appuntamento con “L’Isola dei Famosi“. Le coppie vengono messe a dura prova. Molte scoppiano o cambiano destinazione. Lory Del Santo e Marco Cucolo devono abbandonare Playa Accoppiada e procedono l’avventura in solitaria. Il bacio di Giuda va a Ilona Staller e Roger Balduino. Nuova eliminazione a Playa Sgamada: il naufrago che deve lasciare definitivamente l’Isola e tornare in Italia è Roberta Morise. In nomination finiscono: Nicolas Vaporidis e Ilona Staller. La coppia leader formata da Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro mandano al voto Clemente Russo Floriana Secondi.

SCONTRO IN PALAPA

– Lo scontro tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis coinvolge anche gli altri naufraghi in Palapa. E diventa un tutti contro tutti. L’attore si lamenta dello scarso impegno dei suoi compagni che però rivendicano di procacciare il cibo: chi cocco, chi paguri, chi pesce. Tutti cercano di mettersi in mostra. Nicolas che non ne può più di essere l’unico a preoccuparsi di procurare del cibo: “Hanno la forza di stare sul bagnasciuga ma non hanno la forza di cercare dei paguri. Vado io a pesca perché sono l’unico a farlo!”. Guendalina si difende dalle accuse, sottolineando di essersi sempre messa a disposizione del gruppo soprattutto nella ricerca di lumache e paguri. Così come Floriana che lamentandosi del fatto che avendo un solo amo è naturale che nessun altro provi a pescare insieme all’attore. “Fate senza recriminare”, commenta Vladimir Luxuria dallo studio, consigliando ai naufraghi e a chi si impegna di più di non lamentarsi del comportamento degli altri.



LORY E MARCO GIOCANO DA SOLI

Il pubblico ha deciso: Lory e Marco devono lasciare il gioco. La coppia deve salutare il gruppo con cui ha vissuto fino ad oggi, per raggiungere una Playa a loro ancora sconosciuta dove – per la prima volta – giocheranno da concorrenti singoli. Prima di abbandonare la Palapa Lory e Marco possono prendersi la loro piccola rivalsa dando il cosiddetto “Bacio di Giuda”, l’ultimo voto che potrebbe cambiare le sorti delle Nomination: “Questa volta ho deciso io” dice Marco, provocando lo stupore di tutti. Il ragazzo decide di baciare Ilona e Roger: “Ilona è come un mare in tempesta che causa insidie”. Dopo aver espresso il loro voto, Lory e Marco abbandonano la Palapa pronti a dare inizio alla loro esperienza in solitaria.



DUE COPPIE SENZA CIBO

Gustavo e Jeremias Rodriguez condannano al digiuno due coppie: Nicolas e Estefania vengono esclusi da Jeremias dalla prova ricompensa e quindi non mangeranno. Gustavo sceglie invece Ilona e Roger. Cicciolina replica: “Io le sono antipatica, lo sento”.



NICK E BLIND NUOVA COPPIA

A causa dell’utilizzo di una frase blasfema, Silvano de I Cugini dei Campagna è stato squalificato dal gioco. Nick è rimasto da solo e ha una seconda possibilità. Il cantante, infatti, ha abbandonato Playa Accoppiada per dirigersi su Playa Sgamada e trovare un nuovo compagno d’avventura. Blind – essendo il capo di Playa Sgamada – ha la possibilità di scegliere chi, tra i presenti, dovrà unirsi a Nick per proseguire il gioco su Playa Accoppiada. Il cantante decide di salvare sé stesso: Blind e Nick, dunque, sono la nuova coppia di Playa Accoppiada.



ESTEFANIA E ROGER NEL LETTONE

La “storia” tra Roger ed Estefania procede a gonfie vele e i due ormai iniziano ad essere una vera e propria coppia. Estefania non ha mai negato di non andare troppo d’accordo con il suo compagno di squadra Nicolas e al contrario il rapporto con Roger si fa ogni giorno più solido. “Vorremmo restare insieme fino alla fine ma siamo divisi, lei è in un’altra coppia”, dice Roger. Roger ed Estefania trovano un letto matrimoniale sul quale potranno trascorrere la notte fino a lunedì, ma non è tutto: vincendo una prova molto complessa, potranno anche diventare ufficialmente una coppia. Appesi ad una piattaforma tenendosi solo con le mani, Roger ed Estefania devono riuscire a rimanere aggrappati per 90 secondi. I due piccioncini potranno finalmente vivere il loro rapporto senza alcun ostacolo: sono una nuova coppia. Nicolas invece si unisce a Ilona.



I TAVASSI RESTANO UNITI

I fratelli Tavassi sono protagonisti di liti e diverbi. Edoardo ha più volte confessato di voler proseguire il suo percorso sull’Isola lontano da Guendalina e ora i due concorrenti vengono messi davanti ad una scelta: potranno decidere se proseguire insieme o cambiare compagno di squadra o dividersi e ricevere l’immunità alle Nomination. Guendalina attacca il fratello: “Invece di lamentarsi, dovrebbe agire”. “Il vostro rapporto è come le montagne russe”, esclama Ilary. Alla fine Guendalina e Edoardo decidono di rinunciare al premio e preferiscono proseguire questa esperienza insieme.



LA LASAGNA DI CARMEN

Carmen Di Pietro soffre la fame. La mancanza di cibo la tormenta. Ma c’è un pezzo di lasagna ad aspettarla. Per poterla mangiare dovrà restare legata ad Alessandro con un elastico: “Io mi dispero perché lei non sta neanche prendendo in considerazione l’idea di non mangiare”, dice il figlio. Alessandro concede a Carmen di mangiare la lasagna: “Vai, buttati! Io non ti sopporto più!”. Carmen cerca di mangiare quanto più possibile in 30 secondi. Sarà merito della lasagna, ma Carmen vince la prova leader.



LA SORPRESA PER GUSTAVO

Gustavo non ha mai smesso di pensare a sua moglie Veronica: “Lei è l’unico mio amore. Lei è la mia vita”, esclama tra le lacrime. Veronica è presente in studio. “Sai che ti amo tantissimo”, esclama Veronica che dopo aver ascoltato le dolci parole del marito, gli dice che è molto fiera del percorso che sta facendo. “Lui è il mio equilibrio, è una persona molto saggia”, aggiunge.