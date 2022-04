Su Rai Radio 2 il live di Noemi, in diretta dalla sala B. Anche in visual 

Con Ema Stokholma e Diletta Parlangeli

Si rinnova l’appuntamento con i grandi ospiti musicali del venerdì sera a Rai Radio 2: venerdì 8 aprile dalle 21, sarà l’inconfondibile voce di Noemi ad accendere il palco della sala B di via Asiago.



Ema Stokholma e Diletta Parlangeli conducono Back2Back Speciale Let’s Play, un ciclo imperdibile di speciali musicali con gli artisti più amati del panorama musicale, pensati da Radio 2 per offrire musica dal vivo e racconto in un’atmosfera intima e divertente. In diretta radio e in Visual sul canale tv di Radio 2 su RaiPlay. Noemi, protagonista assoluta della serata, si esibirà sul palco e regalerà agli ascoltatori e al pubblico della Visual i grandi successi della sua carriera decennale fino alle hit più recenti.



Si concederà poi alle domande delle conduttrici, esperte nel calibrare musica e parole. Così, tra un brano e l’altro, spazio al racconto: inedito, personale e musicale. Back2Back Speciale Let’s Play sarà anche sui social di Radio2, con extra e contenuti speciali. L’appuntamento si potrà ascoltare su Rai Radio 2, Rai Play Radio e Rai Play Sound e seguire in Visual su Rai Play.