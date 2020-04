Da “Black Widow” a “Top Gun”, tutte le nuove date dei film rimandati

Le maggiori uscite cinematografiche attese dai fan sono state rischedulate a causa della pandemia da coronavirus. In molti casi al 2021

A causa dell’emergenza sanitaria globale del coronavirus i grandi film attesi in sala nei prossimi mesi sono stati via via rimandati. E ora le maggiori case di produzioni hanno rischedulato le uscite, pianificando la programmazione delle nuove date. In attesa che il mondo, in quelle date, sia ripartito da dove si era fermato. Il nuovo capitolo della saga di 007, “No time to die”, è stato il primo blockbuster ad essere posticipato. Così tutti gli altri hanno seguito. Ma in molti casi, i titoli tanto attesi dai fan arriveranno sul grande schermo ben oltre la fine dell’anno…

“No Time to Die” arriverà nei cinema dal 12 novembre, esattamente con sette mesi di ritardo sulla prima uscita annunciata. Il film che segna l’ultima avventura di Daniel Craig nei panni di James Bond, era atteso nei cinema l’8 aprile. Invece i fan che hanno aspettato 34 anni per vedere Tom Cruise tornare nei cieli nei panni di Pete “Maverick” Mitchell ora devono aspettare un po’ di più, con il rilascio del sequel, “Top Gun: Maverick”, rinviato dal 24 giugno al 23 dicembre.

“Black Widow” doveva arrivare nelle sale il 29 aprile. Dopo aver rimandato il film dedicato all’eroina degli Avengers interpretata da Scarlett Johansson, tutte le pellicole della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel già programmate sono state spostate con nuove date. Il film sulla Vedova Nera arriverà quindi il 6 novembre, “Gli Eterni” è atteso ora il 12 febbraio 2021, “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli” il 7 maggio 2021, “Doctor Strange 2” il 5 novembre 2021. Questi spostamento hanno spinto di conseguenza “Thor: Love And Thunder” al 18 febbraio 2022. La data del 6 maggio 2022 di “Black Panther 2” è invariata, mentre “Capitan Marvel 2” si sposta di due settimane all’8 luglio 2022.

Mulan, remake live action dell’amatissimo cartone del 1998, uscirà in sala il 24 luglio, data sostituita al precedente 26 marzo. Il live action fantasy di Kenneth Branagh “Artemis Fowl”, originariamente programmato per un’uscita in sala il 29 maggio, sarà distribuito esclusivamente su Disney+.

Il film basato sull’omonima attrazione dei parchi giochi Disney, “Jungle Cruise” (con Dwayne Johnson ed Emily Blunt), è stato rimandato al prossimo anno e uscirà il 30 Luglio 2021. Tra i vari titoli rimandati anche gli attesissimi “Ghostbusters: Afterlife” con il ritorno di Bill Murray, “Morbius” con Jared Leto, l’adattamento del videogioco “Uncharted” con Tom Holland, tutti previsti inizialmente per il 2020. Il nuovo capitolo degli Acchiappafantasmi vedrà la luce nei cinema Usa il 5 marzo 2021, mentre gli altri due, rispettivamente il 21 marzo 2021 e l’8 ottobre 2021.

Nuvole scure su “Indiana Jones 5”: il quinto capitolo della saga iniziata nel 1981, è ancora in pre-produzione. La sua data d’uscita è passata dal 9 luglio 2021, al 29 luglio 2022. La regia inizialmente creduta nelle mani di Steven Spielberg dovrebbe essere affidata a James Mangold, regista di “Logan”. Questo è solo l’ultimo ritardo e intoppo di una lunghissima serie per il film con Harrison Ford. E tra i fan inizia ad aleggiare il brutto presentimento che le nuove avventure dell’intrepido archeologo possano essere cancellate…

