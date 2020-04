Domani torna “Dottor Divano” di Gianni Fantoni: Paolo Conticini è la guest star della puntata

Domani alle 18 andrà in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Facebook, Twitch, Periscope e YouTube) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto. Gianni Fantoni intervisterà Paolo Conticini, attore con cui ha condiviso la fortunata avventura teatrale di The Full Monty prematuramente interrotta a causa dell’emergenza del coronavirus. Paolo Conticini ha un curriculum importante. Ha partecipato in numerosi film di Neri Parenti e Carlo Vanzina, è stato co-protagonista della serie Rai “Provaci ancora prof”, ha fatto parte della trasmissione “Tale e quale show”. Ha lavorato negli spettacoli “Vacanze romane” e “Mamma mia!”.