Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 8 Marzo 2022

Film Stasera in TV: Una Giusta Causa, Wonder Woman, I See You, The Wife – Vivere nell’ombra, Io, loro e Lara, Ocean’s Thirteen. Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV: Stasera tutto è possibile, Calcio, UEFA Champions League: Liverpool-Inter, Italia’s Got Talent

Film Stasera in TV di Oggi Martedì 8 Marzo 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Una Giusta Causa, Wonder Woman, I See You, The Wife – Vivere nell’ombra, Io, loro e Lara, Ocean’s Thirteen, l segno della libellula – Dragonfly, Come eravamo, Quel treno per Yuma, Scuola di polizia 3: tutto da rifare, Peccato che sia femmina, Whiteout – Incubo bianco.

Tutti i Film questa sera in TV:

Una Giusta Causa , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Rai 1 : film biografico, drammatico del 2018 di Mimi Leder, con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Cailee Spaeny, Kathy Bates, Stephen Root, Sam Waterston e Francis X. McCarthy.

, il in onda : film azione, avventura, fantasy del 2017 di Patty Jenkins, con Gal Gadot, Robin Wright, Chris Pine, David Thewlis, Connie Nielsen, Elena Anaya, Lucy Davis, Ewen Bremner, Danny Huston, Saïd Taghmaoui, Eleanor Matsuura, Lisa Loven Kongsli, Doutzen Kroes e Florence Kasumba. Il segno della libellula – Dragonfly , il film in onda stasera in tv alle 21.25 su Nove : film drammatico, thriller, fantasy del 2002 di Tom Shadyac, con Kevin Costner, Joe Morton, Susanna Thompson, Ron Rifkin, Kathy Bates, Linda Hunt, Matt Craven, Jacob Smith, Jay Thomas, Lisa Banes, Casey Biggs, Robert Bailey Jr., Leslie Hope, Peter Hansen, Chea Courtney e Dylan Johnson.

, il in onda : film thriller, horror del 2019 di Adam Randall, con Helen Hunt, Jon Tenney, Judah Lewis, Owen Teague, Libe Barer, Gregory Alan Williams, Erika Alexander, Allison Gabriel, Adam Kern e Riley Caya. The Wife – Vivere nell’ombra , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Rai 5 : film drammatico del 2017 di Björn Runge, con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Annie Starke, Elizabeth McGovern, Max Irons, Harry Lloyd e Alix Wilton Regan.

, il in onda : film commedia, sentimentale del 1973 di Sydney Pollack, con Barbra Streisand, Robert Redford, Bradford Dillman, Lois Chiles, Patrick O’Neal, Allyn Ann McLerie, Herb Edelman, Diana Ewing, Murray Hamilton, Marcia Mae Jones, Sally Kirkland e Viveca Lindfors. Quel treno per Yuma , il film in onda stasera in tv alle 21 su Iris : film western del 2007 di James Mangold, con Russell Crowe, Christian Bale, Logan Lerman, Ben Foster, Peter Fonda, Dallas Roberts, Alan Tudyk, Gretchen Mol, Vinessa Shaw, Luce Rains, Lennie Loftin, Rio Alexander, Johnny Whitworth, Shawn Howell, Pat Ricotti, Luke Wilson e Kevin Durand.

, il in onda : film commedia del 1986 di Jerry Paris, con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Marion Ramsey, Leslie Easterbrook, Art Metrano, Tim Kazurinsky, Bob Goldthwait, George Gaynes, Shawn Weatherly, Scott Thomson, Brant von Hoffman, Bruce Mahler e Ed Nelson. Peccato che sia femmina , il film in onda stasera in tv alle 21.15 su Cielo : film commedia del 1995 di Josiane Balasko, con Victoria Abril, Josiane Balasko, Alain Chabat, Jicki Holgado, Catherine Hiegel, Miguel Bosé, Maureen Diot, Sylvie Audcoeur, Véronique Barrault, Michele Bernier, Katrine Boorman, Telsche Boorman, Catherine Lachens e Catherine Samie.

, il in onda : film commedia del 2010 di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Laura Chiatti, Anna Bonaiuto, Sergio Fiorentini, Marco Giallini, Angela Finocchiaro, Olga Balan, Agnese Claisse, Cristina Odasso, Tamara di Giulio, Giorgia Cardaci, Marco Guadagno, Roberto Sbaratto, Loukoula Letizia Sedrick Boupkouele, Antoinette Kapinga Mingu, Carla Akakpo Nimata, Gianfranco Mazzoni, Valeria Ceci e Marco Minetti. Whiteout – Incubo bianco , il film in onda stasera in tv alle 21 su 20 : film azione, drammatico, thriller del 2009 di Dominic Sena, con Kate Beckinsale, Gabriel Macht, Tom Skerritt, Columbus Short, Alex O’Loughlin, Shawn Doyle, Nicolas Wright, Alexander Bisping, Bashar Rahal, Patrick Sabongui, Julian Cain, Sean Tucker, Paula Jean Hixson e Nick Villarin.

, il in onda : film azione, drammatico, thriller del 2009 di Dominic Sena, con Kate Beckinsale, Gabriel Macht, Tom Skerritt, Columbus Short, Alex O’Loughlin, Shawn Doyle, Nicolas Wright, Alexander Bisping, Bashar Rahal, Patrick Sabongui, Julian Cain, Sean Tucker, Paula Jean Hixson e Nick Villarin. Ocean’s Thirteen, il film in onda stasera in tv alle 21.10 su TwentySeven: film commedia, azione del 2007 di Steven Soderbergh, con George Clooney, Ellen Barkin, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle, Bernie Mac, Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jemison, Shaobo Qin, Carl Reiner, Elliott Gould, Al Pacino, Michael Mantell, Eddie Izzard, Scott L. Schwartz, Luis Chavez e Sean Lake.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo: