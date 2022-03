Paradise, la finestra sullo Showbiz su Rai 2

Vicedomini tra Sting, Verdone e Serena Autieri

Un nuovo ‘late night show’ dedicato a cinema, musica, costume, arte e spettacolo andrà in onda da mercoledì 9 marzo alle 23.10 su Rai 2, per otto settimane: “Paradise”, condotto da Pascal Vicedomini.



Un varietà che vuole esaltare il talento e i traguardi degli artisti italiani, ma che darà spazio anche alle principali notizie dello show business internazionale. Dal teatro Sistina di Roma, tra un racconto e una esibizione live dell’orchestra Paradise guidata del maestro Marcello Cirillo, ci saranno ospiti e «finestre» sui principali eventi di spettacolo e costume, attraverso interviste ai protagonisti e servizi esclusivi.



Faranno parte del cast fisso gli attori Francesca Tizzano e Aurelio Trombetta e i ballerini Lucrezia Lando e Andrea Evangelista.



Un magazine tv ricco di testimonianze e contributi dei grandi protagonisti di ogni genere di intrattenimento, con approfondimenti, incursioni dietro le quinte, le anteprime dai set cinematografici, le novità in arrivo nei vari settori dell’intrattenimento. Obiettivo del programma: contribuire alla “ricostruzione” del sentimento positivo e della “gioia di vivere” degli spettatori. Un’occasione per rilanciare in maniera irrituale tutto ciò che fa show-business per favorire l’effettiva ripresa e lo sviluppo dell’industria dell’entertainment e invogliare il pubblico a tornare a frequentare i luoghi di spettacolo.



Ospiti della prima puntata: Carlo Verdone, Clementino, Serena Autieri e Massimo Piparo, il premio Oscar Francesca Lo Schiavo, il candidato all’Oscar Massimo Cantini Parrini, James Senese, le infermiere volontarie della Croce Rossa con l’ispettrice nazionale Sorella Bruna Emilia Scarcella e la giornalista Marzia Roncacci del Tg2. Inoltre è previsto un contributo speciale di Sting a favore della Pace in Ucraina. Tantissimi gli ospiti che si susseguiranno nel corso delle successive 7 puntate.



Per il cinema: Massimo Boldi, Nino Frassica, Paolo Ruffini, Jerry Calà, Pupi Avati, Paola Minaccioni, Andrea Roncato, Massimiliano Bruno, Maria Pia Calzone, Enrico Vanzina, Kaspar e Alessandro Capparoni, Pino Insegno e Alessia Navarro, Susy Del Giudice e Giovanni Esposito, Riccardo Mandolini con Nadia Rinaldi, Martina Difonte, Ines Rodriguez, Marco Pontecorvo, Michele Ragno, Guglielmo Poggi, Massimo Paolucci, Paolo Conticini, Sergio Muniz, Luca Ward e il regista americano Abel Ferrara.



Per la musica, direttamente dal Festival di Sanremo 2022 Fabrizio Moro, Matteo Romano, Yuman insieme a Marco Masini, Maria Nazionale, Fausto Leali, Paolo Belli, Valentina Stella, Sal Da Vinci, Eugenio Bennato, Beppe Carletti e i Nomadi, Andrea Griminelli, Franco Ricciardi, Marco Conidi e l’Orchestraccia, Lodo Guenzi, Marco Zurzolo, Olen Cesari, Gigi Finizio, Lino Cannavacciulo, Gigi di Rienzo e l’americana Nicole Slack Jones. E ancora Giampiero Mughini, Donato Carrisi, Enrico Vanzina, Luca Sommi, Eva Henger e i ballerini Lucrezia Lando, Andrea Evangelisti, Simone di Pasquale e la Bollywood dance Roma, i giovanissimi influencers, bloggers e tik-tokers della Stardust House. Spazio anche alla solidarietà, testimoniata dal campione di rugby di Parma Maxime Mbanda, dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, la scienziata Maria Rosaria Capobianchi con il sindaco di Procida Dino Ambrosino. Il programma è prodotto con il contributo di Rolling Stone Italia, Stardust House, Miamo Skincare e Givova.