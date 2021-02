Corona ci riprova con Asia Argento: “Ogni 15 giorni viene da me”

Non sono fidanzati né amici di letto eppure Fabrizio Corona e Asia Argento si frequentano. A confermarlo è stato lo stesso Corona nel corso dell’ultima intervista rilasciata al settimanale scandalistico Novella 2000. Di Lia Del Grosso, sua promessa sposa fino a pochi mesi fa, neppure l’ombra. L’ex re dei paparazzi ha voltato nuovamente pagina e con l’attrice sembra voler fare sul serio, ma senza vincoli né definizioni.

“Ci siamo ritrovati. Siamo amici – ha svelato Fabrizio Corona nell’intervista – io rimango a casa, sono sempre ai domiciliari, ma lei ogni 15 giorni viene a Milano a casa mia a dormire da me, con me”. Un riavvicinamento cominciato poche settimane fa e che aveva già scatenato le polemiche. In occasione del lancio della sua biografia, Asia Argento era andata a trovare Corona nel suo appartamento milanese. Le foto e i video della serata tra alcool e sigarette erano state pubblicate dai due suoi rispettivi profili social e i loro follower si erano scatenati. “La solita trovata pubblicitaria, siete finti”, avevano tuonato gli utenti del web non credendo al loro riavvicinamento.

E invece sembra proprio che la coppia abbia ritrovato quell’intesa che li aveva uniti nel 2019 per un breve periodo. A parlare di fidanzamento, però, Fabrizio Corona non ci pensa proprio. Lui che ha sempre detestato regole e inquadramenti in categorie: “Detesto il termine trom***ici, come dicono i più, quel termine indica due persone che non riuscendo a trovare di meglio si accontentano di passare una notte o un giorno insieme pur di appagare l’istinto. Non è il nostro caso. Ma nemmeno siamo fidanzati”.

A riaccendere la miccia della passione tra i due sarebbero state le dichiarazioni rilasciate da Asia Argento nell’intervista con Eleonora Daniele a Storie Italiane a inizio gennaio. In quell’occasione l’attrice aveva avuto parole di stima e affetto per l’ex re dei paparazzi e che avrebbero fatto breccia nel cuore di Fabrizio Corona. Come andrà a finire tra i due non è dato saperlo, intanto Corona pensa al presente: “Alla mia età, a quasi 50 anni accetti quello che arriva. Io e Asia ci vogliamo bene, stiamo bene quando ci ritroviamo, ma senza progetti precisi, ci lasciamo vivere. Diciamo che siamo amici con turbamento”.

Novella Toloni, ilgiornale.it