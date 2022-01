La foto di Lenny e Zoe Kravitz al mare racchiude tutto l’amore assoluto che desideriamo per il 2022

“Un amore assoluto”: così Lenny Kravitz intitola lo scatto che ritrae lui e la figlia Zoe in riva al mare. Una foto che è il modo migliore per iniziare l’anno, mettendo bene in chiaro che ciò che conta anche nel 2022 è, prima di tutto, la famiglia con tutto l’amore che ne deriva. Il cantante e sex symbol, che non perde un colpo e anzi dall’alto dei suoi 57 anni diventa sempre più iconico, vive da tempo alle Bahamas, passando le sue giornate tra allenamenti, giardinaggio e musica, seguendo il flusso creativo. A giudicare dalla foto pubblicata dall’artista, sembra che per le vacanze di Natale la figlia Zoe Kravitz abbia deciso di raggiungerlo e passare insieme le festività.



Lo scatto pubblicato dal cantante li vede protagonisti di un intimo momento padre-figlia in riva al mare. Appollaiati su una roccia emersa dal mare cristallino, Zoe in costume da bagno e occhiali da sole avvolge un braccio attorno alla gamba di papà Lenny per sostenersi. Lui, nel frattempo, sembra intento a spiegarle qualcosa, indicando l’orizzonte mentre la guarda con fare amorevole. Così questo loro scatto al mare non può fare altro che riportarci alla mente la foto che Lenny Kravitz aveva pubblicato il 1 dicembre in occasione del compleanno della figlia. L’istantanea #tb raffigurava infatti lui e Zoe negli Anni 90, intenti a costruire insieme un castello di sabbia in riva al mare. Come allora, Zoe ascolta attenta papà Lenny mentre tra i due la complicità e l’affetto sono palpabili.



L’infanzia di Zoe Kravitz però non è sempre stata rose e fiori: Zoe ha ammesso di aver sofferto di disturbi alimentari dal 2001 al 2013, raccontando con coraggio le difficoltà nel crescere ad Hollywood con una mamma “così bella e così magra” e un papà “circondato da modelle” e di essersi “sentita un mostro”. Oggi però Zoe è una splendida donna con una carriera nel cinema ben avviata: oltre ad essere la protagonista della serie tv su Disney+ High Fidelity, sarà la nuova Catwoman del film The Batman di Matt Reeves al fianco di Robert Pattinson in uscita a primavera 2022. Anche con mamma Lisa Bonet e papà le cose vanno per il meglio e, come aveva confidato Lenny Kravitz in un’intervista a Elle: “È cresciuta con me, ha visto il tipo di vita che facevo, è sempre stata circondata da artisti, è diventata molto più smart di me e di sua madre e oggi sono io che guardo a lei come guida”.



