CanovA, Benedetto l’Inferno: il featuring con Gianna Nannini e Rosa Chemical

“Chi l’ha detto che a Gennaio debba per forza far freddo?”. Da venerdì 7 gennaio in streaming l’inaspettato duetto tra Gianna Nannini e Rosa Chemical in “Benedetto l’Inferno”. Produzione a cura di Michele Canova

Si dice che un vero artista possa essere considerato tale, quando è in grado di seguire il naturale passare del tempo, adattandosi alle novità e senza mai perdere di credibilità. È un po’quello che ha fatto Gianna Nannini, grazie al noto produttore discogradico CanovA (Michele Canova Iorfida). Il musicista sceglie di proseguire nel suo progetto che vuole portare alla luce vecchie e nuove stelle della musica italiana. Lo ha fatto alcune settimane fa con Nayt, nel singolo “Sorpresa” e torna ora con un duetto inaspettato. Il featuring è per l’appunto quello di Gianna Nannini e Rosa Chemical in “Benedetto l’Inferno”, disponibile dalla mezzanotte di venerdì 7 gennaiosu tutte le piattaforme di streaming musicale.

L’ANNUNCIO DEL DUETTO SU INSTAGRAM

È con due post su Instagram, il primo condiviso lo scorso 28 dicembre, il secondo poco più di 10 ore fa, che il producer CanovA ha annunciato l’arrivo del duetto tra Gianna Nannini e Rosa Chemical. “Chi l’ha detto che a Gennaio debba per forza far freddo?”. Ecco allora arrivato in streaming il singolo “Benedetto l’Inferno”. Fiamme che avvolgono l’ascoltatore (per parafrasare la canzone) in un connubio perfetto tra la voce graffiante e l’incredibile talento della rocker senese e il nuovo fenomeno della scena rap italiana, Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati. “Dicono sia il gennaio più caldo degli ultimi anni ma il surriscaldamento globale non c’entra niente stavolta, è tutta colpa nostra. ‘Benedetto l’inferno’ fuori ora, ovunque!”. A portare una sferzata di caldo in questo gelido inizio di gennaio, ci pensano quindi i tre artisti con un testo e un ritmo incalzante e passionale, perfettamente in linea con la verve di coloro che lo interpretano.

MICHELE CANOVA RACCONTA LA NASCITA DELLA CANZONE

Alle voci che chiedessero il perché sulla scelta di un’insolita collaborazione tra Gianna Nannini e Rosa Chemical, il producerr CanovA, vero ideatore del progetto, ha risposto che: “’Benedetto L’Inferno’ è nata a fine settembre nel mio studio milanese. Avevo in testa di organizzare il folle incontro tra Gianna e Rosa, due rockstar molto diverse tra loro. Ed è proprio nel fuoco del rock che le loro anime sporche si abbracciano e benedicono l’inferno, in un’armonia imprevedibile ma naturale, ironica, sensuale e maledetta. Con la mia produzione ho cercato di creare un terreno musicale fertile per questa collaborazione inaspettata”. Interpretato da CanovA, Gianna Nannini e Rosa Chemical, con la scrittura di Alessandro Pacco, Gianna Nannini, Leonardo Zaccaria, Manuel Franco Rocati, Michele Canova Iorfida e Vincenzo Colella, “Benedetto l’Inferno” è solo l’ultima novità e “pazzia” del produttore che già diverse volte ha dimostrato di essere dedito al sincretismo, giocando con l’incontro inaspettato di mondi, arti e culture anche così diverse e lontane tra loro. Ecco il video della canzone condiviso su YouTube.