Elena Morali crolla, in lacrime in tv ammette: ‘Stavo insieme a Scintilla e Daniele Di Lorenzo. Con Gianluca Fubelli abbiamo provato a essere una coppia aperta’

A Pomeriggio 5 confessa la doppia relazione, ora però è single.

‘Credo sia capitato a tutti di amare due persone contemporaneamente’

Elena Morali alla fine crolla. Tra le lacrime in tv, a Pomeriggio 5, ospite di Barbara D’Urso, confessa di aver avuto una doppia relazione: “Stavo insieme a Scintilla e a Daniele Di Lorenzo”.

La bionda 28enne e Gianluca Fubelli, il comico di “Colorado”, avevano provato a essere una coppia aperta, ecco il perché di questa doppia relazione. Nessun tradimento: tutti erano consapevoli di quel che stava accadendo: era una relazione a tre ‘consensuale’ che, però, alla fine ha portato alla rottura definitiva del triangolo. Ora Elena Morali è single.

“All’inizio io non stavo con Gianluca. Io e Daniele abbiamo avuto una storia molto tormentata, stavamo insieme”, racconta Elena Morali. Incalzata dalla D’Urso, poi crolla: “Credo sia capitato a tutti di amare due persone contemporaneamente, di non poter scegliere perché non vuoi far soffrire nessuno dei due, non vuoi farli star male. In una coppia non ci sono leggi universali, io e Scintilla abbiamo deciso di provare a essere una coppia aperta. Quando due persone non vanno più d’accordo, ma continuano a convivere e si prendono le proprie libertà”.

La showgirl poi aggiunge: “Tutti e due sapevano, sono maggiorenni, è colpa mia certo ma loro hanno accettato la situazione per un anno”. Elena Morali si è innamorata di Daniele Di Lorenzo. Con Scintilla, che definisce un “gran signore”, era “una lite continua, non si riusciva più ad andare avanti”. Rivela di aver veramente ricevuto una proposta di matrimonio dal produttore, ma l’ha rifiutata. Questa doppia relazione l’ha portata allo sfinimento, al punto che alla fine ha rotto con entrambi i suoi fidanzati. Ora è single.

“Con chi sto adesso? Con nessuno, voglio ricominciare da me perché tutto questo ha creato tensioni. Io non so cosa voglio dalla mia vita. Io sto tanto male adesso .Voglio ricominciare da me. Io credo che una persona innamorata non ha bisogno di venire qua a sput*anarmi. Con Scintilla l’abbiamo superata, gli ho parlato. Ora non ho voglia di fidanzarmi”, ammette la sensuale bionda.

A sorpresa arrivano le lacrime. Elena sottolinea con la voce rotta: “Chiedo scusa ai genitori di Scintilla e ai miei. Non posso dire tutte le cose perché è qualsiasi cosa dico non sta bene a qualcuno. Non si può arrivare fisicamente a fare queste cose. Io condivido il pensiero di Pupo, si possono amare più persone. Se nella mia testa e nel mio cuore, io non sono riuscita a decidere e loro due l’hanno accettato, perché farmene una colpa?”.

Gossip.it