Temptation Island Vip, Alex Belli e Delia Duran presto genitori

Alex Belli e Delia Duran sono pronti per diventare genitori. Nel futuro prossimo c’è il ‘progetto’ di un figlio. A confidarlo al magazine Chi è stato lo stesso attore che ha dichiarato che è arrivato il momento giusto per mettere su famiglia con la modella. Il matrimonio? No, per ora. Le priorità sono altre. Quelle di un bebè, appunto. Spazio poi all’esperienza vissuta a Temptation Island Vip, reality in cui la coppia è subentrata in corsa. Qualcuno ha sostenuto che le liti avute nel programma siano state inscenate, finte, create ad hoc per fini televisivi. Alex e Delia, però, ha affermato che le cose sono andate diversamente e che addirittura i litigi, rivedendo i video dello show, sono arrivati anche ad avventura conclusa.

“Sì, è il momento giusto. Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori”. A parlare è Alex Belli. Inevitabile che si finisca anche sul tema matrimonio: “Conviviamo da tempo e stiamo bene. Il matrimonio non è tra le nostre priorità, anche se alle Seychelles è stato come vivere una di luna di miele in anticipo: il resort che ho scelto per scattare uno shooting pubblicitario, era pieno di coppie fresche di nozze”. Insomma, i due piccioncini sono più innamorati che mai dopo aver superato le turbolenze innescatesi durante e dopo Temptation Island Vip. A proposito…

“Abbiamo rischiato molto. Temptation è stata per entrambi un’esperienza dura perché si creano dinamiche forti, nel tuo inconscio costruisci cose che non esistono, i non detti inevitabilmente te li porti a casa”, fa sapere belli che ha ammesso che ci sono stati dei risvolti anche a programma terminato: “Lo strascico è durato a lungo: guardando le puntate si è riaccesa la discussione. Poi ci abbiamo riso sopra. Il viaggio nei sentimenti per noi non è stato pericoloso e ne siamo usciti rafforzati”.

