Elga Enardu, dopo il divorzio da Diego Daddì confessa: “Grazie a Dio non abbiamo figli”

Elga Enardu si confessa per la prima volta dopo la fine del suo matrimonio con Diego Daddì e in una storia Instagram spiega ai follower come il fatto di non avere avuto figli non abbia giocato alcun ruolo nella fine della sua storia d’amore e sottoliena anzi: Grazie a Dio non abbiamo figli”.

Poi ammette: “Sto malissimo, non ci posso credere, ma la nostra storia non è mai finita, ci ameremo sempre”.

L’influencer ha risposto ad alcune domande dei suoi follower dopo l’annuncio della rottura con Diego comunicata via social a fine settembre.

La storia con Diego Daddì

Elga e Diego Si sono innamorati grazie a “Uomini e Donne”. La Enardu ha conosciuto Daddì nel 2007, quando reduce dal trono era rimasta single. Lui invece corteggiava un’altra. Ma frequentandosi come amici, hanno scoperto di piacersi e nel 2009 si sono fidanzati. “Insieme siamo molto felici”, avevano assicurato i due: “l’unica cosa che ci manca è la benedizione di un figlio. Ci stiamo lavorando… ma anche senza un bebè ci sentiamo una famiglia”.

Il loro matrimonio, celebrato nel 2017, era arrivato dopo ben 8 anni di fidanzamento. L’ex tronista di “Uomini e Donne” e l’ex corteggiatore si sono scambiati l’anello a Cagliari. Circondanti dagli amici a dai familiari più intimi, a cominciare dalla sorella Serena con il compagno Pago.

I possibili motivi della rottura

Alla domanda “Cosa non deve fare il proprio compagno per non far allontanare la donna?”, Elga ha dato una risposta che a molti è sembrata inequivocabile su quali possano essere state le ragioni della rottura. L’ex tronista ha detto: “Tradirla”.

Nove anni di differenza non hanno mai pesato sul loro rapporto, ma adesso qualcosa è successo e pur volendo mantenere una certa privacy, Elga ha voluto comunque informare i suoi follower sul periodo difficile che sta attraversando a causa della fine della sua love story.