Taylor Swift ha donato due biglietti per il suo concerto all’asta di Selena Gomez

Di recente Taylor Swift l’abbiamo spesso vista al fianco di Sophie Turner, fresca di divorzio da Joe Jonas. Tuttavia, la 33enne della Pennsylvania non dimentica le “vecchie” amiche. Vicina a Selena Gomez da oltre 15 anni, Taylor ha scelto di supportare la sua asta a favore del Rare Impact Fund, l’associazione fondata dalla stessa Gomez per supportare le persone affette da problemi di salute mentale. Per farlo, ha donato due biglietti per il suo Eras Tour.

DUE BIGLIETTI VENDUTI A PREZZO RECORD

L’Eras Tour di Taylor Swift si è rivelato sin da subito molto più che un tour. Celebrazione della musica, fabbrica di tendenze fashion, ha avvicinato la cantante allo status di miliardaria. E, il suo film-concerto, ha già raggiunto i 100 milioni di dollari in prevendite. Avere un biglietto per assistere a una delle tappe significa dunque partecipare a un evento di portata mondiale, a una tappa storica della musica internazionale. A prescindere da quanto si sia fan delle canzoni di Swift. Non c’è da stupirsi, che i due biglietti donati per l’asta benefica organizzata da Selena Gomez siano stati battuti per 15.000 dollari.

Tenutosi a Hollywood, il gala di beneficenza è stato condotto da Martin Short, collega di Selena e Steve Martin in Only Murders In The Building.

La base d’asta era di 5.000 dollari, ma le offerte sono state talmente tante da triplicare il prezzo di partenza.

UN’AMICIZIA LUNGA UNA VITA

Taylor Swift e Selena Gomez sono amiche dal 2008, quando erano entrambe adolescenti e frequentavano i Jonas Brothers. Negli anni successivi Selena ha avuto una lunga storia d’amore con Justin Bieber, che ha poi sposato la nipote di Alec Baldwin, Hailey, nel 2018. Il mese dopo le nozze dell’ex fidanzato, Gomez ha sofferto di un esaurimento nervoso legato al lupus, cominciando una lunga terapia per risolvere i suoi problemi di salute mentale. Come ha lei stessa spiegato, nel corso degli anni le sono stati diagnosticate molteplici condizioni: disturbo bipolare, ansia, depressione. Da qui, la decisione di fondare il Rare Impact Fund.

L’obiettivo dell’associazione, parte dell’impegno di Selena Gomez in tema di salute mentale e auto-accettazione, è quello di raccogliere 100 milioni di dollari nei prossimi dieci anni, per aiutare i giovani di tutto il mondo ad accedere all’istruzione di ogni grado e ai servizi di salute mentale.

Nell’ambito di questo impegno, l’1% di tutte le vendite di Rare Beauty by Selena Gomez viene donato al Rare Impact Fund.