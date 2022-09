Spice Girls, Emma Bunton annuncia un tour

Emma Bunton ha anticipato su Instagram: “Porterò con me anche alcuni ospiti davvero speciali che annuncerò a breve”

Baby Spice è pronta per rimettersi in viaggio. Dopo il successo straordinario registrato con il tour in compagnia di Mel B, Mel C e Geri, Emma Bunton si prepara a tornare sul palco, questa volta da solista.

La popstar britannica ha annunciato le date della tournée che la vedrà impegnata a dicembre.

EMMA BUNTON, I CINQUE CONCERTI

Al via lunedì 12 dicembre il tour di Emma Bunton che toccherà cinque città inglesi per altrettanti appuntamenti all’insegna della musica e delle sorprese. La cantante ha annunciato che il primo concerto si terrà alla Bridgewater Hall per poi proseguire in altre quattro iconiche location.

L’artista ha rivelato che prossimamente comunicherà anche gli ospiti che l’accompagneranno in questa avventura: “Porterò con me anche alcuni ospiti davvero speciali che annuncerò a breve”.

Queste le date del tour di Emma Bunton:

12 dicembre – Manchester , Bridgewater Hall

, Bridgewater Hall 13 dicembre – Brighton , Brighton Dome

, Brighton Dome 16 dicembre – York , York Barbican

, York Barbican 17 dicembre – Birmingham , Birmingham Symphony Hall

, Birmingham Symphony Hall 19 dicembre – Londra, Theatre Royal Drury Lane

Dal successo con le Spice Girls all’affermazione come solista, Emma Bunton è tra le grandi protagoniste della musica pop. Tra le sue canzoni più amate troviamo senza ombra di dubbio Maybe, Free Me, Take My Breath Away, Baby Please Don’t Stop e What Took You So Long?