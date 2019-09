Nicki Minaj lascia la musica: «Mi ritiro per dedicarmi alla famiglia»

Messaggio shock della rapper americana, che con un tweet manda in crisi milioni di fan: «Continuate a supportarmi, io vi amerò per sempre»

Il contatore dei like e dei retweet gira all’impazzata. D’altronde il messaggio è forte, diretto, senza fronzoli: «Ho deciso di ritirarmi e pensare alla famiglia», firmato Nicki Minaj. Così, all’improvviso, senza alcuna spiegazione: «So che voi ragazzi adesso siete felici, chiedo ai miei fan di continuare a starmi vicino», scrive sulla sua pagina ufficiale la rapper americana, classe 1982. «Io vi amerò per tutta la vita».

Un fulmine a ciel sereno? Non proprio, qualche nuvola sulla carriera di Nicki era apparsa già lo scorso mese, quando in un’intervista annunciò di voler a breve convolare a nozze con il compagno Kenneth Petty: «Ho trovato ciò per cui stavo lottando, la felicità», sono state le parole dell’artista al programma Queen Radio. «È stata dura raggiungerla, adesso non voglio rischiare di comprometterla per niente e nessuno».

Come a dire, prima l’amore-poi la musica. Nessuno però poteva immaginare che Nicki avrebbe addirittura scelto di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla famiglia. Lei che tra il 2010 e il 2018 ha piazzato i suoi quattro album sul podio delle classifiche americane, che nel 2016 è stata inclusa tra le persone più influenti del pianeta, che è tra le artiste ad aver venduto di più nella storia della musica, prima nel genere rap.

Non proprio una cantante a caso, insomma. È normale che il suo scatenato gruppo di fan – che si fanno chiamare i Barbz – non l’abbia presa benissimo: «Ci devi spiegare il perché di questa decisione, ci fai stare male», scrive qualcuno su Twitter. «Avete assolutamente ragione», risponde subito Nicki. «Vi prometto che presto parlerò con voi e vi racconterò tutto. Per adesso mi scuso se sono stata così brusca e poco sensibile».

Non resta quindi che rimanere sintonizzati.

Nicola Bambini, Vanity Fair.