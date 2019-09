Pierluigi Diaco scoppia a piangere in diretta parlando del compagno: «Con Alessio il cuore batte in un’altra maniera». In occasione dell’ultima puntata diurna di Io e Te, il conduttore si è raccontato a cuore aperto, parlando del ragazzo con cui condivide la vita e che ha sposato due anni fa.

Ecco le parole di Diaco: «Quando ho iniziato a lavorare ho dovuto smussare alcuni lati del mio carattere spigoloso. La serenità che ho oggi la devo, non solo alla mia famiglia, ma anche alla persona con cui condivido la vita. Alessio, il mio nucleo familiare. Con il nostro cane Ugo siamo una famiglia. Non voglio convincere chi non pensa che due persone dello stesso possano formare una famiglia, ma per me è così. Con Alessio il mio cuore batte in un’altra maniera».

A questo punto, il conduttore lancia la canzone del giorno Chiama piano di Fabio Concato, dedicata proprio al compagno Alessio. Sul led appare una loro foto di spalle. Entra in diretta il cane Ugo e Diaco si scioglie in lacrime. Viva l’amore.

Emiliana Costa, Ilmattino.it