Manila Nazzaro parla per la prima volta della sua relazione tossica

Manila Nazzaro scava fino a fondo e rivela la relazione tossica che ha vissuto con Lorenzo Amoruso. Si sentiva prigioniera ma nessuno avrebbe mai immaginato una storia d’amore che la rendesse così infelice o forse le sue amiche sapevano tutto. Manila Nazzaro parla anche di Stefano Oradei e della sua nuova vita.

La storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso è ormai finita da tempo ma da tre mesi l’ex Miss Italia ha rivoluzionato tutta la sua vita, sottolinea le sue scelte coraggiose e questa volta si sente forte davvero, felice davvero.

Forse non avrebbe mai parlato delle cose negative di questa storia finita se non fossero arrivati gli attacchi di Lorenzo Amoruso e le assurde critiche sui social. Su Confidenze Manila Nazzaro però confessa che un po’ alla volta ha capito che il loro legame era sbagliato, usa la parola “tossica” e lascia immaginare che dietro ci sia chissà cosa.

Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto.

Cosa è successo davvero con Lorenzo? Di certo prima pensava che fosse un uomo per lei importante, stavano per avere una figlia, a lui ha affidato i suoi figli durante il GF Vip. Poi ha capito che era infelice e ha avuto il coraggio di cambiare tutto. Manila oggi è soddisfatta delle sue scelte, oggi ha capito che è stata forte.

Non manca il suo elenco sulle difficoltà ma questa volta il bilancio è del tutto positivo perché ha fatto tutto con le sue forze, ha capito finalmente il suo valore fino in fondo e di chi può fidarsi fino in fondo. Le amiche restano la sua forza, i figli l’amore più grande.

Dopo quelle che sembravano dichiarazioni d’amore di Stefano Oradei lei sembra fare un passo indietro. Racconta che lo conosce da anni, che è una persona speciale nella sua vita, un’anima rara per dolcezza ed educazione. Dunque, non stanno insieme?

La Nazzaro si augura che arrivi per lei un nuovo amore, che sia meraviglioso dopo le due storie finite male. Non smette di sperare e di sognare un uomo che le dia anche protezione. Quindi, Oradei è davvero solo un amico?