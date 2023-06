Viva Rai 2: Fiorello risponde ad una fan riguardo l’assenza di Marco Mengoni nella trasmissione

(di Federica Zito) Viva Rai 2, il programma del mattino condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio, nel corso degli anni ha ospitato tantissimi personaggi famosi, da Emma a Elodie, da Lorella Cuccarini a Jovanotti, fino ad arrivare a Antonello Venditti. Ai fan della trasmissione però non è passata inosservata la grande assenza di Marco Mengoni, reduce dalla vittoria di Sanremo, il quale si è sempre mostrato sorridente e propenso alle interviste.

Su Twitter una fan del cantante scrive: “Possibile che Marco Mengoni non abbia accettato un invito di Fiorello a Viva Rai2? E per quale motivo poi? Dai, diteci se ci sarà o se a questo punto dobbiamo rinunciarci”, e la risposta del conduttore non si è fatta attendere: “Ci abbiamo provato tutto l’anno. Oh non è mica facile svegliarsi alle 5… quindi capiamo“.

Con questa frecciatine Fiorello ha voluto far intendere che il cantante stesso rifiuta i suoi ripetuti inviti? È questo il reale motivo o c’è dell’altro?

Una preoccupazione più grande però impensierisce Fiorello, il programma difatti potrebbe chiudere definitivamente i battenti il prossimo 9 giugno a causa dei ripetuti reclami da parte dei residenti di Via Asiago. I residenti hanno chiesto i danni al Comune di Roma per i rumori insostenibili all’alba. E sempre con la solita ironia, Fiorello risponde: “Manderemo Roberto Sergio (Ad della Rai) alle riunioni di condominio”.

Mengoni a sorpresa potrebbe accettare l’invito proprio a ridosso della chiusura del programma? E chissà, magari, tra chi ha fatto il reclamo c’è qualche suo fan che potrebbe cambiare idea sui fastidiosi rumori mattinieri della trasmissione?

