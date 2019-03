Stasera torna il “Dottor Divano” di Gianni Fantoni: Salvatore Marino è il super ospite della puntata

Stasera alle 21, andrà in onda in simulcast Ott (è un insidioso tecnicismo per indicare che la trasmissione andrà contemporaneamente in diretta su Facebook, Periscope, YouTube e Twitch) la trasmissione Dottor Divano di Gianni Fantoni. Cos’è il Dottor Divano? È un programma dominato dall’umorismo arguto, che dà spazio alla parola di qualità di Gianni Fantoni, che è il dominus nonché l’ideatore ed il programmatore tecnico (ormai la tecnologia lo consente) del tutto. Oggi Gianni Fantoni converserà con Salvatore Marino. Attore comico e non, Marino ha un’esperienza trentennale nel mondo dello spettacolo. Ha lavorato a Zelig, I fatti vostri ed è stato anche una presenza fissa della fiction Amico mio oltre che protagonista del film di Pasquale Squitieri, Il colore dell’odio.