Brachetti e Littizzetto per Matera 2019

Potrebbero essere i protagonisti di un evento sulla cultura

Tre piemontesi per Matera 2019: il noto attore, regista e trasformista Arturo Brachetti, Luciana Littizzetto e il direttore della Fondazione Matera-Basilicata 2019, Paolo Verri, potrebbero essere i protagonisti di una serata evento sulla cultura e sulle opportunità che l’Italia può avere in questo settore, partendo dall’esperienza dell’anno da Capitale europea della cultura 2019.Lo si è appreso nella Città dei Sassi nel corso di una conferenza stampa di Verri e Brachetti, per la presentazione dello spettacolo “Solo”, che l’artista tiene il 7 e l’8 marzo nello spazio coperto “Serra del sole”, alla Cava del Sole.

Ansa