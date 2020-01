Francesca De André: “Oggi convivo con Giorgio. Gennaro? Superficialità”

Passo in avanti nella relazione tra Francesca De André e Giorgio Tambellini. Dopo la burrascosa rottura avvenuta la scorsa primavera i due sono tornati insieme e da qualche settimana sono andati a convivere. Lo ha annunciato la nipote di Fabrizio De André al settimanale Di Più Tv, più che mai felice di questa nuova avventura con l’imprenditore toscano. Tra una dichiarazione e un’altra, la De André non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina a Gennaro Lillio, il modello napoletano conosciuto nel reality show di Barbara d’Urso. I due si sono frequentati per un po’ durante la scorsa estate ma alla fine Francesca ha preferito tornare tra le braccia di Giorgio, che non ha mai dimenticato la vivace opinionista.

“Sono andata a convivere con il mio fidanzato Giorgio Tambellini. Durante la passata edizione del Grande Fratello lo avevo lasciato, ma solo con il tempo ho capito l’errore che ho fatto”, ha dichiarato Francesca De André a Di Più Tv. “Attraverso dei servizi fotografici costruiti ad arte mi avevano fatto pensare che lui mi stesse tradendo e io, indebolita e fragile, dentro la Casa del Grande Fratello avevo ceduto al corteggiamento del modello Gennaro Lillio. Solo quando sono uscita ho capito che era tutto falso, che io amavo Giorgio e lui mi amava ancora. Era già un anno che stavamo insieme. Vivevamo un rapporto di simbiosi e staccarci ci ha fatto perdere lucidità. Una volta uscita dal gioco ho lasciato quel modello perché ho capito che non era fatto per me. Non avevamo dialogo, io non amo la superficialità: non ci capivamo“, ha aggiunto.

Francesca De André e Giorgio Tambellini convivono a Milano, nel quartiere di Città Studi. La casa è un loft su due livelli, al piano terra ci sono la cucina e il soggiorno mentre al piano di sopra ci sono la camera da letto e una grande cabina armadio. I due non escludono in futuro matrimonio e figli anche se Giorgio è già padre di un bambino nato da una precedente relazione. “Io adoro il suo bambino”, ha assicurato Francesca.

