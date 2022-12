“Amici 22”, Rudy Zerbi punisce (di nuovo) Tommy Dali e Piccolo G: la loro reazione

I due giovani cantautori di fronte ad una importante decisione…

Ad “Amici 22” arriva un’altra punizione per Tommy Dali e Piccolo G, allievi di Rudy Zerby. Dopo la questione delle pulizie nella casetta e l’uscita dalle prove generali per la puntata domenicale non consentita dalla produzione, il maestro ha infatti deciso che i due cantautori dovranno fare una scelta nella prossima puntata, ovvero partecipare alla gara di Dardust, durante la quale i cantanti della scuola si sfideranno con un brano sulla base di uno di tre beat del produttore, o pubblicare un nuovo inedito, destinato poi alle piattaforme.

Dopo la “sentenza” i due giovani si ritrovano di fronte d un bivio e per loro la giusta decisione da prendere diventa un dilemma…

In casetta, Tommy e Piccolo G si confrontano sulla questione e quello più in crisi sembra essere Dali.

“Finché leggo una bontà di fondo, io sto bene… non lo fa con cattiveria”, spiega Piccolo G riferendosi a Zerbi e alla punizione. “Tu piaci molto a Rudy”, continua rivolgendosi al suo collega e rivale: “Purtroppo però quando vedono che sbagliano ci mettono alla prova”. Ma pur ammettendo che le punizioni sono giuste, Tommy confessa di trovarsi nel “panico”: “Scegliere tra due cose enormi. Se fare uscire il pezzo oppure… ma d’altra parte non so se vincerei con la roba di Dardust, ma é una roba a cui terrei tanto…”.

Piccolo G sembra voler indirizzare il compagno di sfide verso la scelta “Durdust”: “Per il mio umile parere a Dardust tu piaci molto. Il pezzo che stai facendo spacca”. Tommy Dali però resta combattuto, a lui preme “uscire con un pezzo sicuro”: “Mi mettono davanti a questa scelta, che devo fare? Io sono sempre per rischiare tutto sempre. Io voglio uscire con il mio pezzo sicuro”.

Il cantante di “Più mia” gli consiglia allora di fare quello, uscire con il secondo inedito.

Il grosso dubbio di Tommy, sulla sfida con Durdust è di non vincere: “Non è sicuro che io vinca…Ragazzi questo è davvero un provvedimento tosto”, conclude il giovane visibilmente tormentato.