Mara Venier preoccupata per il marito Nicola Carraro: “Ha preso il covid”

E’ un brutto momento per Mara Venier.

In un post pubblicato su Instagram la conduttrice ha infatti annunciato che l’amato marito Nicola Carraro ha preso il Covid. “Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni… ma adesso il Covid è arrivato lì a Santo Domingo Casa de campo”, ha scritto la Venier condividendo la foto dell’ex produttore sorridente. A pesare anche il fatto che lui sia dall’altra parte del mondo, lontano da lei.

Nicola Carraro positivo al Covid – “Mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi lo so ….Vorrei essere vicina a te ….Forza amore mio Ti amo ❤️ grazie al prof Le Foche”, ha continuato la zia Mara. Carraro, che sta trascorrendo la sua degenza a Santo Domingo, pare essere comunque di buonumore. Nicola le ha infatti inviato uno scatto di lui sorridente mentre fa il segno della vittoria, forse anche per rincuorarla, visto che lei è rimasta in Italia a lavorare e non può essergli accanto in questo momento. Nonostante la distanza lui non la perde d’occhio e, se non può averla accanto in carne e ossa, si accontenta di vederla in video. “Ebbene sì, pur essendo stato super attento ho preso il covid, però dai sto benino solo un gran raffreddore, in alto i cuori. E ora mi guardo mia Moglie”, ha commentato sui social.

Il compleanno divisi per colpa del Covid – Non è la prima volta che il Covid rovina la festa alla coppia. A inizio febbraio, infatti, Mara non aveva potuto festeggiare gli 80 anni di Carraro insieme a lui. La conduttrice non era infatti riuscita a volare a Santo Domingo per colpa dei rigidi protocolli Covid. “Amore mio grande, dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno”, aveva scritto la Venier sui social. “Ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per un giorno ma tutto è complicato con questo Covid maledetto… Sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa !!! Auguri amore mio… sei l’ottantenne più figo del mondo. Ti amo”.