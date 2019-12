Stasera andrà in onda, su Rai3, il film “Un fantastico via vai”

Arnaldo ha 45 anni, una bella moglie, due figlie gemelle, un lavoro sicuro in banca, una villetta nella quieta provincia italiana. Ma un equivoco spinge la moglie a cacciarlo di casa e Arnaldo, invece di dispiacersi, coglie al volo l’occasione per reinventarsi quella vita che era diventata noiosa e ripetitiva. Inizia così “Un fantastico via vai”, film di e con Leonardo Pieraccioni che vede nel cast anche Serena Autieri, Massimo Ceccherini e Giorgio Panariello, e che Rai3 propone stasera alle 21.20. Dopo aver risposto a un annuncio, Arnaldo si ritrova a condividere un appartamento con quattro studenti universitari, ognuno dei quali ha un “problemone” da risolvere: Camilla non ha detto ai genitori di essere incinta, Marco studia medicina ma non sopporta la vista del sangue, Anna ha perso i contatti con il padre ed Edoardo, mulatto, è fidanzato con una ragazza il cui padre è un razzista convinto.