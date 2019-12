laF, domani andrà in onda il biopic “Le avventure del lupo – Storia quasi vera di Stefano Benni”

“Da bambino io non sognavo di fare lo scrittore, volevo fare il giocatore di calcio o il pianista o il pescatore. E poi sono arrivate le storie, mi hanno trovato, ho cominciato ad ascoltarle”: si apre così il biopic “Le avventure del lupo – Storia quasi vera di Stefano Benni” regia di Enza Negroni, in onda domani alle 21.00 in prima tv su laF (Sky 135), prodotto da Luigi Tortato e Sofia Cortellini Klein. Un percorso nei luoghi della sua anima insieme ad amici, scrittori e musicisti, dove lo scrittore bolognese si racconta per la prima volta e dal quale emergono la sua visione del mondo, la sua particolare scrittura, la ragione del suo soprannome, Lupo, e la sua eclettica personalità.

Un mosaico, in capitoli e flashback, che svela uno Stefano Benni inedito e che si interseca con il racconto corale di alcuni personaggi del mondo della letteratura e non solo – da Daniel Pennac ad Ambra Angiolini, da Alessandro Baricco ad Angela Finocchiaro e molti altri – che con lui hanno stretto relazioni personali e di amicizia e con cui Stefano parla e si confronta, ricordando gli anni passati insieme o le collaborazioni lavorative sfociate in opere scritte o messe in scena. Nel documentario si intrecciano realtà e letteratura, accompagnate da musiche originali, materiale di repertorio e da quattro episodi d’animazione realizzati ad hoc da Luca Ralli, capaci di svelare frammenti sconosciuti della vita dello scrittore, come per completare il mondo immaginario che caratterizza la sua letteratura.

Per raccontare la storia “quasi” vera di uno scrittore unico e della sua dirompente natura, la regista Enza Negroni ha intrapreso insieme a Stefano Benni un viaggio nella penisola, da Milano a Napoli e dalla Sardegna spingendosi fino al Sud della Francia, per raccontare non solo la sua arte, letteraria e musicale, ma anche quarant’anni d’Italia e le sue trasformazioni, che Benni ha sempre fatto emergere nei suoi scritti. “L’atto di filmare per raccontare Stefano Benni – afferma la stessa regista – è contribuire a un racconto immaginario, fatto di personaggi e storie, vere e fantastiche; entrare in questo mondo con la macchina da presa ha significato ritrovare quelle suggestioni che ho vissuto come lettrice dei suoi libri. La nostra amicizia è stata fondamentale per fare insieme questo viaggio e avere la sua fiducia mi ha permesso di raccontare la sua storia”.

“Le avventure del lupo – Storia quasi vera di Stefano Benni”, regia di Enza Negroni(ITA, 2018, 85’), prodotto da Luigi Tortato e Sofia Cortellini Klein, va in onda su laF (Sky 135) sabato 7 dicembre 2019 alle 21.00 in prima tv, è disponibile su Sky Go e Sky on Demand ed è inoltre disponibile dal 14 novembre in dvd nella collana Feltrinelli Real Cinema.