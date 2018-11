Domani non perdete “Mi Manda Raitre”: si parlerà, con l’Aduc, di trattamenti per capelli ed auto usate

I capelli sono una delle parti del nostro corpo a cui dedichiamo attenzione e cura in modo particolare: il loro gradimento – a partire da noi stessi – è tra le basi della nostra socialità. E questo lo sa anche chi ci offre i prodotti e, soprattutto, chi promuove questi ultimi. Marketing ovunque e, tra attrazioni per assimilazione estetica a modelle e modelli mozzafiato, offerte promozionali e, non ultimi, i trattamenti contro caduta e rinvigorimento, non possiamo esimerci dal valutare particolari e più o meno essenziali cure e attenzioni. Si va dall’acquisto diretto di specifici prodotti per un uso domestico ad affidarsi a professionisti che, talvolta, millantano miracoli; non solo, ma in questi ultimi casi, attratti dalle miracolistiche soluzioni che ci vengono prospettate, siamo anche distratti nel firmare contratti che ci vincolano – o ci fanno credere fischi per fiaschi – ben oltre le nostre volontà e possibilità. Una giungla? Solo per chi

non è informato e, di conseguenza, non è in grado di dare il giusto peso alla propria situazione e alle offerte che gli piovono o cerca per porvi rimedio.

Di questo si occuperà la trasmissione Mi Manda Rai Tre, in onda mercoledì 7 novembre dalle ore 10. Condotta da Salvo Sottile, per Aduc in studio ci sarà l’avv. Laura Cecchini che, a partire da alcune vicende che vedranno la partecipazione dei diretti protagonisti, fornirà indicazioni su come difendersi e, soprattutto, su come porre attenzione per evitare di ritrovarsi in contratti e situazioni che non sono proprio quelle che ci si aspettava.

Nella seconda parte della trasmissione, sempre con l’avvocato Aduc Laura Cecchini, verrà trattato l’argomento delle auto usate. Un commercio molto fiorente quanto potenzialmente ingannevole, anche se, con le recenti norme entrate in vigore (1), una delle problematiche più diffuse in questo ambito (la manomissione del contachilometri per far sembrare meno “usato” il veicolo), è venuta meno. Contratto, garanzia sull’usato, acquisto da un commerciante e acquisto tra privati.

1 – Revisione obbligatoria dei veicoli, in vigore dallo scorso 20 maggio 2018: https://sosonline.aduc.it/ scheda/revisione+obbligatoria+ veicoli+regole_27933.php