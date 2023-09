Stasera su Italia 1 “Radio Norba Cornetto Battiti Live Compilation”

Mercoledi 6 settembre in prima serata su Italia 1, appuntamento con “RadioNorba Cornetto Battiti Live Compilation”, una puntata speciale del festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio.



Sul palco si alterneranno : Fedez, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari, The Kolors, Annalisa, Articolo 31, Elodie, Tananai, Achille Lauro, Negramaro, Giorgia, Irama, Baby K, Emma, Rkomi, Boomdabash, Elettra Lamborghini, Rosa Chemical, Rose Villain, Alfa, Annalisa, Articolo 31, Sophie and The & Giants, Angelina Mango, Paola e Chiara, Rocco Hunt, Ava, Anna, Capo Plaza, Fred De Palma, Ana Mena, Francesco Gabbani, Tony Effe, Mr. Rain, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, Claude, Madame, Colapesce Dimartino, Sangiovanni, Ariete, Rhove, Matteo Paolillo, Ernia e Bresh, Ciccio Merolla, Aaron, Gabry Ponte.

La regia è affidata a Luigi Antonini.