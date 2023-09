Per Sophie Turner e Joe Jonas la favola è finita: la coppia divorzia

La favola di Sophie Turner e Joe Jonas è arrivata al capolinea.

Dopo mesi di voci sulla crisi della coppia, è arrivata la conferma ufficiale della rottura. Stando ai documenti ottenuti dalla Cnn, è stato il cantante a presentare una richiesta di divorzio in Florida, nella contea di Miami Dade. Il motivo di scioglimento riportato nella petizione è che il matrimonio è “irrimediabilmente rotto”. L’attrice de “Il trono di spade” e la popstar si erano conosciuti nel 2016 e nel 2019 si erano sposati (due volte). Insieme hanno avuto due figlie, nate nel 2020 e nel 2022: Jonas, secondo il quale ci sarebbe un accordo pre-matrimoniale, chiede l’affidamento condiviso.

La storia tra Sophie Turner e Joe Jonas era iniziata in maniera inusuale, almeno per star del loro calibro: attraverso alcuni messaggi privati su Instagram. “Avevamo molti amici in comune che cercavano di presentarci da tempo – ha raccontato l’attrice ad “Harper’s Bazaar” nel 2019 -. Ci seguivamo su Instagram e lui mi ha mandato un messaggio diretto un bel giorno, all’improvviso”. L’avvicinamento è durato diversi mesi e l’annuncio ufficiale del fidanzamento tra i due è arrivato solo un anno dopo, nel 2017. Ma da quel momento è stata una corsa sulle ali della felicità.

Si sono sposati una prima volta nel 2019 a Las Vegas dopo aver partecipato ai Billboard Music Awards, dove si sono scambiati i voti davanti a un piccolo gruppo di familiari e amici durante una cerimonia guidata da un sosia di Elvis Presley. Dopodiché avrebbero fatto le cose in grande risposandosi con una sontuosa cerimonia nel Château de Tourreau nel sud della Francia. A fare fa damigella d’onore per la Turner era stata Maise Williams, co-protagonista de “Il trono di spade” insieme alla Turner. Ovviamente alla serata francese erano presenti anche i fratelli e compagni di band di Jonas, Nick e Kevin. E dopo due cerimonie di nozze la coppia non ha perso tempo per mettere al mondo dei figli. Due figlie, per l’esattezza: Willa nata nel 2020 e la seconda, della quale non è mai stato rivelato il nome, nel 2022.