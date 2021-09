Jessica Chastain, Oscar Isaac e la chimica sul red carpet: sono i nuovi Lady Gaga e Bradley Cooper?

Se ci fosse un Oscar per «Best Red Carpet Performance» di sicuro sarebbe il loro. Alla premiere di «Scenes From A Marriage», ultimo lavoro insieme, gli attori hanno dimostrato un incredibile feeling come «coppia non coppia» soprattutto per un gesto…

Scene da un Festival. Finora dalla 78esima Mostra di Venezia ne campeggia una: Jessica Chastain e Oscar Isaac sul red carpet. I due attori, alla premiere di Scenes From A Marriage, la nuova serie Hbo (50 anni dopo Ingmar Bergman) di cui sono protagonisti, hanno mostrato un’incredibile chimica. Abbracciati, per mano, stretti l’uno nella altra, fino al video che – condiviso su Twitter – supera di gran lunga 8 milioni di visualizzazioni. Un video in cui lui la guarda fisso negli occhi e poi le bacia l’interno del braccio.

«È possibile vincere un Oscar per “Best Red Carpet Performance”? Perché, in tal caso, bisognerebbe darglielo», si legge in Rete. Fan impazziti, come non accadeva dai tempi di Bradley Cooper e Lady Gaga, la coppia-non-coppia più famosa degli ultimi anni. In Scenes From A Marriage, Jessica e Oscar interpretano un matrimonio che va in frantumi. E non è nemmeno la prima volta che diventano coppia sullo schermo: nel 2014 c’era stato A Most Violent Year. Nella vita vera, invece, sono buoni amici da anni. Sposati, ma non fra di loro: l’attrice con l’italiano fashion executive Gian Luca Passi de Preposulo; Oscar con la regista danese Elvira Lind. Una figlia lei, due lui.

Di certo, sul tappeto rosso veneziano devono essersi divertiti, dimostrando che quando c’è chimica questa resta anche fuori dalla macchina da presa. E poi, più importante, sanno come stare al gioco. Un bel gioco.

(Stefania Saltalamacchia- Vanity Fair)