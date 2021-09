Grande Fratello Vip 6, ecco il cast ufficiale! Tutti i nomi e le nuove regole

GF Vip 6, tutti i partecipanti ufficiali: i nomi scelti da Alfonso Signorini

Adesso è davvero tutto pronto per l’inizio del Grande Fratello Vip, sono stati infatti rivelati i nomi dei 22 concorrenti pronti ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Ecco la lista dei nomi ufficiali rivelati da TV Sorrisi e canzoni:

Ainett Stephens

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Soleil Sorge

Raffaella Fico

Manila Lazzaro

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef

Sophie Codegoni

Davide Silvestri

Carmen Russo

Miriana Trevisan

Gianmaria Antinolfi

Francesca Cipriani

Giucas Casella

Manuel Bortuzzo

Clarissa, Jessica e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Aldo Montano

Questi saranno dunque i partecipanti della nuova edizione del Grande Fratello Vip scelti da Alfonso Signorini. Tra di loro troviamo tanti nomi circolati in rete nelle scorse settimane e qualche sorpresa, ma la prima cosa che salta all’occhio è la grande varietà del cast, con vip provenienti da mondi completamente diversi.

Grande Fratello Vip, cambiano le regole. Alfonso Signorini: “Saremo più elastici”

Alfonso Signorini, che sarà per il terzo anno consecutivo il padrone di casa del Grande Fratello Vip, ha rivelato a TV Sorrisi e canzoni alcuni cambiamenti del regolamento, che andranno a riguardare in modo particolare le squalifiche dei concorrenti: “C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende”. Alfonso Signorini ha però chiarito che la maggior elasticità non sarà trasformata in una libera tutti.

GF Vip, Alfonso Signorini annuncia: “Ci saranno le opinioniste del popolo”

Alfonso Signorini, che si è ritrovato a fare i conti con un brutto rifiuto tra i papabili concorrenti del GF Vip, parlando a TV Sorrisi e canzoni ha rivelato: “Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo”.

