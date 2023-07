Giovanni Allevi un musicista inarrestabile

(di Federica Zito) Era Giugno 2022 quando il musicista Giovanni Allevi pubblicava sul suo profilo Instagram un post in cui annunciava di aver scoperto di avere un mieloma, una forma di tumore che colpisce un particolare tipo di cellule del midollo osseo, le plasmacellule.

Sono passati mesi dall’annuncio e il musicista continua ad affrontare la sua battaglia che lo porterà nonostante le cure a vivere con delle fratture ossee inoperabili ma nonostante ciò non si è mai arreso e sta continuando a combattere contro questo mostro che non gli permetterà più di vivere come prima.

Dopo circa tre mesi dal suo ultimo messaggio, Giovanni Allevi ha di nuovo condiviso un nuovo messaggio in cui ha spiegato come sta riuscendo ad affrontare il dolore grazie alla famiglia, agli amici, alla meditazione e al gatto che gli resta accanto anche in ospedale.

“Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione. Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa. Giovanni”

Numerosi messaggi di conforto da persone del mondo dello spettacolo sono apparse sotto il suo post: da Nina Zilli a Cristina Chiabotto, da Rudy Zerbi a Antonella Clerici e tanti altri, messaggi che esprimono lo sconforto ma che incoraggiano il musicista a non mollare. Subito dopo aver scoperto la malattia, il musicista ha dovuto affrontare un altro dolore, la perdita della sorella, morta suicida.

Nonostante il periodo che sta affrontando, il pianista sta continuando però a comporre nuovi pezzi e speriamo quindi che la sua musica gli dia la forza per affrontare tutto ciò.

