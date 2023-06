“Arnold” il documentario: Schwarzenegger si scusa per aver molestato delle donne in passato

Cinque giorni prima delle elezioni del 2003 in California, il Los Angeles Times pubblicò un’inchiesta in cui sei donne accusavano Schwarzenegger di averle palpeggiate e umiliate. L’attore disse all’epoca che era tutto “inventato”, anche se ammetteva di essersi a volte comportato male in passato.

Ora torna sull’argomento nel documentario Netflix “Arnold”, anticipato da Rolling Stone e Variety. E cambia versione. “La mia reazione all’inizio, è stata di mettermi sulla difensiva. Oggi posso ripensarci e dire che non importa il periodo in cui siamo. Che si tratti di 40 anni fa all’epoca di Muscle Beach, o di adesso, era sbagliato. Era una cavolata. Dimentichiamo tutte le scuse, era sbagliato”.

Nonostante le accuse, Schwarzenegger vinse comunque le elezioni. L’inchiesta del Los Angeles Times non spostò i voti e non cambiò la sua carriera.

“Arnold”, disponibile dal 7 giugno, è una sorta di seguito della serie “Fubar”, che ha segnato il ritorno dell’attore a a ruoli da protagonista.