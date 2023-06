“Love MI 2023” torna il concerto gratuito di Fedez

Una festa in musica pensata e voluta da Fedez per la sua città, tanti gli artisti che si esibiranno: Achille Lauro, Andrea Damante, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks e ovviamente Fedez, non mancheranno le sorprese. A Palazzo Reale si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, questo il momento per incontrare il rapper, in veste di patron: “Credo sia un atto meramente egoistico, perché in primis far stare bene me. Per me che sono milanese, vengo dalle periferie milanesi, non c’è luogo migliore in cui esibirsi se non davanti al Duomo di Milano, ci dice con sincera soddisfazione e continua, ci saranno tanti artisti, anche emergenti. L’idea è di riempire piazza del Duomo dal pomeriggio fino a tarda sera e cercare di raccogliere fondi per l’Associazione Tudisco che si occupa di fornire vitto e alloggio a bambini con gravi patologie”. Prima di salutarci ci ricorda di donare …

Per donare: il numero solidale 45596 (attivo dal 5 giugno al 2 luglio) o direttamente sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini. L’associazione assiste i bambini provenienti da ogni parte del mondo che, non potendo essere adeguatamente seguiti nelle strutture ospedaliere della propria città di residenza, hanno bisogno di essere curati nei reparti specializzati degli ospedali di Roma e offrono loro e alle loro famiglie gratuitamente ospitalità e assistenza. I fondi raccolti saranno destinati alla costruzione di una struttura vicino al Policlinico Tor Vergata e per sistemare una villetta sequestrata alla criminalità organizzata, che ospiterà le famiglie dei bambini.