Uomini e donne: Sirius è un impostore? Parla la ex

Sirius di Uomini e donne è un impostore? Sta solo prendendo in giro Gemma Gargani? Vediamo cosa dice la sua prova fidanzata.

Se partecipare a Uomini e donne rappresentava per lui una vetrina per mettersi in mostra, Sirius ce l’ha fatta alla grande. Sirius, come ben sapete, è la new entry del programma di Maria De Filippi, il baby corteggiatore di Gemma Gargani che pare completamente rapita dal ragazzo, dal suo modo di essere e dalle parole che, durante la fase del programma con il corteggiamento online, le ha scritto. Se invece dice la verità, ossia che si è infatuato di una donna di settant’anni, ossia con 45 anni più di lui, ha fatto centro lo stesso.

Ma cosa ne pensa la sua prima fidanzata Chiara Vannucci e di quello che sta facendo? Ce lo dice il sito Fanpage.it, che ha intervistato la ragazza, il cui pensiero si riassume in queste due frasi: “Credo punti alle telecamere, aveva già fatto un provino per Uomini e donne“. Per carità, la Vannucci non sto dicendo che Nicola sia un impostore, però dalle sue parole qualche perplessità viene. Come è venuta a Tina Cipollari, esuberante opinionista del dating show di Canale 5 ed acerrima nemica di Gemma Galgani.

SoloDonna.it