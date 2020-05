Laura Chiatti ha finalmente la pancia piatta: l’attrice spiega di non essere dimagrita ma di aver cambiato alimentazione

La 37enne ha mostrato il ventre finalmente piatto sul social

Laura Chiatti sembra dimagrita, ma non lo è. L’attrice ha mostrato sul social una foto in cui appare col ventre finalmente piattissimo. Il merito però non è della perdita di peso, ma della risoluzione di un problema legato alle allergie alimentari. Grazie ad un cambio di alimentazione, suggerito da un bravo nutrizionista, la 37enne può ora sentirsi (e apparire) meglio.



Ecco cosa ha spiegato sul social condividendo l’immagine scatta nella sua cabina armadio: “Buongiorno a tutti…. Tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena… In realta? avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista, che onestamente mi ha davvero salvato”.

La bionda umbra, che vive con il marito Marco Bocci, sposato nel 2014, nella verdissima regione del centro Italia e che ha due figli, Pablo ed Enea, ha quindi consigliato a tutte le sue follower di seguire il suo esempio. Tutte coloro che pensano di avere un’allergia alimentare dovrebbero rivolgersi, dice lei, ad un professionista che le sappia aiutare. “Per chi come me ha questo tipo di problema, consiglio di non fare diete autogestite ma di affidarsi a seri professionisti”, ha concluso.





Gossip.it