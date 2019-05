“Gf”, Tina fa chiarezza sulle sue opinioni riguardo l’ex Kikò e Ambra Lombardo

Le dichiarazioni di Tina Cipollari circa le relazione, appena ai suoi inizi, che vede coinvolto l’ex marito Kikò Nalli e Ambra Lombardo non hanno lasciato indifferente il pubblico che segue il Grande Fratello.

Secondo la bionda opinionista di Uomini e Donne, il padre dei suoi figli difficilmente potrà trovare un’altra donna come lei: tali affermazioni sono state riportate da Barbara d’Urso alla professoressa, la quale si è dimostrata comprensiva, sia nei riguardi dei figli che dell’ex moglie, dei quali capisce tutte le possibili gelosie.

La Cipollari, per replicare a chi sui social si è scagliato contro di lei, che nel frattempo ha instaurato un’altra relazione con il ristoratore Vincenzo dopo la fine del suo matrimonio, su Facebook e poi su Instagram, ha voluto chiarire la sua posizione. “Vorrei solo precisare che, essendo una donna spontanea, quando mi viene posta una domanda, da chiunque, rispondo sempre conspontaneità”, ha cominciato Tina .

“Non ho oggi e non avrò sicuramente domani nulla in contrario al fatto che il mio ex marito, a cui auguro tutta la felicità, il bene di questo mondo, e lunga permanenza nella casa del Grande Fratello, possa rifarsi una vita con Ambra o con chiunque altra sia”, ha proseguito Tina, che poi ha sfoderato tutta la sua ironia, ben nota al pubblico che la segue quotidianamente a Uomini e Donne. “Non sono io a dover scegliere per lui, anzi, vi dirò, una professoressa in ‘casa’ sarebbe molto ‘utile’ visto che i nostri tre ragazzi frequentano ancora la scuola dell’obbligo”, ha concluso.

Infine, Tina ha precisato un punto che per lei pare essere molto importante: “L’unico vero appunto che mi sento in dovere di fare è che mi sembra davvero troppo presto considerare la loro accennata conoscenza una fantastica storia d’amore, anche perché, per me, l’amore è tutta un’altra cosa, non si studia sui banchi di scuola, ma si vive piuttosto giorno dopo giorno sulla propria pelle”. E adesso la parola passa a Kikò. Chissà cosa dirà l’hair-stylist di tutta la questione di cui è ignaro, essendo all’interno della casa del Grande Fratello.

Francesca Ajello, Ilgiornale.it