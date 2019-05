“Humans” torna in esclusiva su TIMVISION con la terza stagione

La fantascienza torna protagonista su TIMVISION con la terza stagione di ‘Humans’. Gli otto episodi saranno disponibili da domani in esclusiva sulla TV on demand di TIM.

Ambientata nella periferia di Londra in un presente alternativo Humans racconta una realtà in cui i Synth, adroidi dalle sembianze umane ideati con lo scopo di aiutare nei lavori domestici, acquistano una propria coscienza scatenando attriti con la comunità umana.

La terza stagione si apre con l’oppressa popolazione di Synth che combatte per sopravvivere in un mondo che li odia e li teme. In una Gran Bretagna divisa, Synth e umani lottano per mediare una pace, ma la stabilità è anche minacciata dalle fratture all’interno della stessa comunità degli androidi.

HUMANS 3, coniugando gli elementi del thriller con quelli della fantascienza, affronta i temi dell’integrazione, del razzismo, del rapporto uomo-macchina e delle avveniristiche frontiere dell’intelligenza artificiale. Disponibili su TIMVISION anche la prima e la seconda stagione.

Nel cast figurano Gemma Chan (Mia), Emily Berrington (Niska), Mark Bonnar (Neil), Tom Goodman – Hill (Joe) Ivanno Jeremiah (Max).