Radio Italia live-Il Concerto torna il 21 maggio in Duomo a Milano

In occasione del 40esimo compleanno di Radio Italia, torna, il più grande evento gratuito di musica live in Italia.

Il Concerto si svolgerà a Milano, in Piazza del Duomo, sabato 21 Maggio 2022, a partire dalle ore 20:30. Organizzato da Radio Italia, è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano. Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, comici, attori e conduttori e grandi amici di Radio Italia, saranno per l’ottavo anno i presentatori dell’evento, pronti ad un intrattenimento ironico e inconfondibile. Nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la speaker Manola Moslehi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la speaker Daniela Cappelletti. La sigla iniziale di Radio Italia Live – Il Concerto sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti da Saturnino.

“Non c’era modo migliore per festeggiare il 40esimo compleanno di Radio Italia che quello di poter tornare in Piazza Duomo a Milano con il nostro Radio Italia Live – Il Concerto. Sarà un’edizione speciale anche per quanto riguarda il numeroso cast e la qualità e la popolarità degli artisti presenti che ovviamente ringrazio, così come i discografici, i management e i promoter che hanno fattivamente collaborato, in questa occasione in modo particolare. Dopo 2 anni di assenza forzata dovuta all’emergenza sanitaria, sarà una grande emozione poter rivedere il nostro pubblico, riascoltarlo mentre canta per circa 4 ore insieme agli artisti e vederlo tornare a casa soddisfatto e gioioso per aver rivissuto un’esperienza straordinaria. Ringrazio ovviamente oltre al Sindaco Giuseppe Sala, all’Assessore Tommaso Sacchi e ai loro staff, tutti i collaboratori di Radio Italia che già da mesi rilavorano alla realizzazione dell’evento: di fatto tutta la radio è mobilitata in questo senso. Un ringraziamento al Maestro Bruno Santori che quest’anno dovrà arrangiare più brani di quanto sia mai accaduto fino ad ora, e a tutti i professionisti esterni che daranno il loro contributo. L’auspicio è che sia l’inizio di una nuova serie di grandi eventi dal vivo”, commenta Mario Volanti.

Protagonisti sul palco, con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, SanGiovanni, Ultimo.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di TIVÙSAT e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Sarà fruibile sulle app ufficiali per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok. Hashtag ufficiale: #rilive