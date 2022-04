Diletta Leotta si difende dalle accuse per la chirurgia estetica “Non è una cosa di cui vergognarsi”

La curiosità del pubblico sul reale aspetto fisico di Diletta Leotta nasce dalla circolazione in rete da una serie ti foto che ritraggono Dieltta come era prima di diventare un volto noto.

La differenza tra Diletta di un tempo e quella di oggi è evidente: il naso sembrava essere più pronunciato, gli zigomi meno evidenti e le labbra molto meno prosperose di come appaiono ora. Subissata di critiche per l’eccessivo ricorso alla chirurgia, la Leotta ha deciso di svelare il mistero sul suo cambiamento fisico parlandone nel corso di una intervista concessa a Verissimo.

Nei primi anni della carriera Diletta Leotta aveva sempre respinto gli attacchi relativi il suo aspetto fisico, smentendo il ricorso alla chirurgia estetica, ma nel salotto di Silvia Toffanin ha preferito tirare giù la maschera.

La conduttrice, infatti, ha ammesso di aver migliorato alcuni aspetti grazie all’intervento di medici professionisti che l’hanno aiutata a smussare quelli che ai suoi occhi potevano apparire come difetti. Ha raccontato: “Sì, non penso sia una cosa da nascondere o di cui vergognarsi, nel 2021 credo sia un tema sdoganato. Leggo commenti negativi in cui si dice che io sia falsa, di plastica ma se decidi di modificare una parte del tuo corpo, non significa che modifichi la tua moralità, la tua semplicità. Se decido di modificare una parte di me, non significa che sono finta, falsa, senza moralità”.

Così, ricordando il discorso sulla bellezza che fece tanto discutere il pubblico del Festival di Sanremo nel 2020, la conduttrice ha aggiunto: “Quando guardo quel momento mi vedo una bambina, mi vedo non pronta per quel discorso. Se lo facessi oggi cambierei qualcosa, direi non so la bellezza capita, ma se ti dai un aiutino…“.