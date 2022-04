Le memorie “tragicomiche” dell’ex star di iCarly, Jennette McCurdy: “Sono contenta che mia madre sia morta”

L’ex stellina di Nickelodeon annuncia l’uscita del suo libro autobiografico

Dopo il debutto a Los Angeles, lo scorso settembre, del suo esilarante one woman show dall’eloquente titolo “I’m Glad My Mom Died”, Jennette McCurdy, ex star dell’iconica serie tv “iCarly”, annuncia l’uscita (il 9 agosto) di un libro di memorie con lo stesso titolo: “Sono contenta che mia madre sia morta”.

L’ex stellina di Nickelodeon racconta la complicata relazione con sua madre, che l’ha portata a soffrire di disturbi alimentari e psicologici, cercando di “catturare l’umorismo nella tragedia”, come spiega a Entertainment Weekley.

Sulla copertina la McCurdy tiene in mano un’urna rosa da cui escono coriandoli: “I coriandoli mi sembravano un buon modo per catturare l’umorismo nella tragedia, ma sapevo che non potevo arrivare al punto di lanciarli o saltare con un enorme sorriso stampato in faccia, che sarebbe potuto sembrare irriverente, così ho scelto un’espressione facciale che penso sia sincera, un po’ addolorata e un po’ piena di speranza”, aggiunge l’attrice.

L’attrice, che in “iCarly” è stata per sette stagioni l’impulsiva e simpaticissima Sam, ha perso sua madre a causa del cancro nel 2013. Da allora si è lasciata Hollywood alle spalle e ha cominciato un percorso di “guarigione” dai numerosi problemi che le ambizioni di sua madre le avevano procurato e sfociato nello spettacolo teatrale e adesso nel libro. Un racconto straziante ed esilarante ad un tempo in cui Jennette parla della infanzia e adolescenza da ex attrice bambina, cominciata quando aveva solo 6 anni.



Il sogno di sua madre era che la sua unica figlia femmina diventasse una star, visto che lei non era riuscita a realizzare il suo desiderio personale di diventare un’attrice famosa. Per renderla felice e mantenere la pace in famiglia la piccola Jennette ha così cominciato a seguire le “prepotenti” direttive della madre. “A 10 anni ha cominciato a sbiancarmi i denti e i capelli e poco dopo ha cominciato ad impormi limitazioni alimentari”, aveva raccontato l’attrice a People.