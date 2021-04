Warrior 2, le anticipazioni del terzo e del quarto episodio

Back to Chinatown: su Sky Atlantic è in onda la seconda stagione di ‘Warrior’, il “kung-fu drama” nato dagli scritti del compianto Bruce Lee.

Warrior 2, episodio 3: Samuel minaccia di cancellare il contratto che la città ha stipulato con la Mercer se sua moglie continuerà a servirsi della Hop Wei per avere protezione, ma Penny non si lascia intimidire: non rinuncerà mai alla fabbrica. Il business segreto di Ah Sahm e Young Jun va a gonfie vele, ma c’è bisogno di fare di più. Leary e Sophie sono sempre più vicini, nonostante appartengano a due mondi molto lontani. Preoccupato per la visita della polizia, Patterson va a parlare con Ah Toy: ci si può ancora fidare di lui?

Mai Ling rimette a posto Zing, ma il leader della Fung Hai è una vera e propria mina vagante, come sa bene, purtroppo per lui, Chao. Dalla Cina arrivano nuove reclute, e tra queste c’è il giovane Hong, che prova fin da subito a entrare nelle grazie di Ah Sahm e Young Jun. Bill riceve una visita decisamente inaspettata e decisamente poco gradita.

Warrior 2, episodio 4: Bill è costretto a raccontare del suo coinvolgimento con i Fung Hai a Lee, e Lee ovviamente non la prende bene. Chao mette a punto un piano per togliersi un grosso fastidio, un fastidio di nome Zing, ma avrà bisogno della collaborazione del sergente O’Hara e dell’aiuto di Ah Toy. Tra sua sorella e Leary, Sophie sceglie il secondo, senza rendersi veramente conto delle conseguenze. Ah Sahm e Penny si riavvicinano, ma lei non sa che lui la sta usando per nascondere l’oppio.

tg24.sky.it