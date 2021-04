Rai2, si riapre il sipario su Enrico Brignano e il suo show “Un’ora sola vi vorrei”

Dopo il successo della prima stagione autunnale del 2020 e dei due speciali natalizi, torna un programma innovativo che ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico: “Un’ora sola vi vorrei”, in onda da alle 21.20 su Rai2, per sette martedì. Un’ora di divertimento puro che Enrico Brignano, star indiscussa della comicità italiana, si è ritagliato addosso, mettendo in campo la sua capacità di rileggere il mondo con ironia, senza rinunciare all’empatia.

Uno show dalla lunghezza e dalla costruzione originali, un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume che fa ridere e riflettere insieme, ma anche di musica – affidata come nella scorsa stagione ad una resident band di dieci elementi capitanati dal Maestro Andrea Perozzi – e di ballo con le coreografie di Thomas Signorelli.