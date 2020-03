Rai2, stasera torna “Petrolio Files”

Sette giorni: è il tempo che l’Istituto Superiore di Sanità ha chiesto per giudicare i risultati delle misure anti-coronavirus messe in campo dal nostro Paese.

A una settimana da quella richiesta, Petrolio Files, il programma di approfondimento condotto da Duilio Giammaria, torna in onda venerdì 6 marzo alle 23.15 su Rai2 con una puntata di scienza dal titolo Caccia al Virus, per raccontare a che punto siamo nell’emergenza Covid-19. Il sistema della sanità italiana alla prova dell’epidemia. Come affrontano la quarantena cittadini e imprese? Dalle zone rosse, alle zone gialle, fino alle zone bianche, con gli ultimi contagi, l’Italia tenta il contenimento dell’epidemia. Una corsa contro il tempo per spegnere i focolai, allestire nuove strutture sanitarie, curare i pazienti. Una corsa contro il tempo per il vaccino. L’indagine sul RNA del virus, i fisici che elaborano le curve del contagio, le grandi scoperte della nostra medicina: ricercatori e medici italiani in prima linea. Tutto quello che c’è da sapere su Covid-19, e sulle strategie mediche e scientifiche per combatterlo.

Tra gli ospiti: Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettivo dell’Ospedale San Martino di Genova, il microbiologo Rino Rappuoli, Massimo Ciccozzi, responsabile del reparto di Epidemiologia del Campus Biomedico di Roma, l’immunologo Alberto Mantovani, professore emerito dell’Humanitas University.