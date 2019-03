laF celebra la Giornata internazionale della donna con “Bombshell – La storia di Hedy Lamarr”

In occasione della Giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo alle 19.40, laF (Sky 135) propone il documentario sulla star di Hollywood, produttrice e inventrice, donna audace, provocatoria e complessa, vera icona dell’universo femminile contemporaneo.

Prodotto da Susan Sarandon e diretto da Alexandra Dean, il doc racconta la straordinaria vita e carriera di Hedy Lamarr: studentessa di ingegneria a Vienna, Hedwig Kiesler, il suo vero nome, proveniva da un’agiata famiglia ebrea, costretta a emigrare negli Usa durante la dittatura nazista. Lì, Hedy viene notata da un famoso cineasta che la lancia nel mondo del cinema, diventando un’acclamata star diHollywood degli anni ‘40. Nel frattempo il suo incredibile ingegno matematico non si ferma e, insieme al compositore George Antheil, inventa un sistema di comunicazione segreto per combattere i nazisti, ma all’epoca viene ignorato e non riconosciuto dal governo americano. Oggi, invece, è utilizzato per la sicurezza dei sistemi WiFi, GPS e Bluetooth, e le è valso l’inserimento nella National Inventors Wall of Fame statunitense.

Continua per tutto il mese di marzo su laF lo speciale ciclo di film d’autore dedicati all’universo femminile, in onda ogni lunedì in prima serata. I prossimi appuntamenti sono con: “Due giorni, una notte” dei fratelli Dardenne con Marion Cotillard(lunedì 11 marzo alle 21.10), “Rosetta” dei fratelli Dardenne con Emilie Dequenne e Fabrizio Rongione (lunedì 18 marzo) e “Sulle mie labbra” di Jacques Audiard con Vincent Cassel e Emmanuelle Devos (lunedì 25 marzo).