Carmen, mio messaggio per violenza donne

L’8 marzo esce “Più forti del ricordo”, con il brano Non è amore

“L’8 marzo ha un significato diverso dall’uscita con le amiche, l’8 marzo deve ricordare a tutti, soprattutto agli uomini, l’importanza che hanno le donne”. A soli 20 anni, Carmen, giovane cantante uscita dalla scuola di Amici, ha le idee chiare. Il suo nuovo disco, il secondo, dal titolo “Più forti del ricordo”, esce proprio l’8 marzo per Virgin Records. E non è un caso, soprattutto se tra i 10 brani dell’album c’è anche Non è amore, un messaggio chiaro e forte per dire no alla violenza sulle donne. “Un messaggio destinato soprattutto alle ragazze più giovani, che devono capire come amore e violenza non possano convivere nella stessa frase. Anche io ho avuto i miei amori e quando mi sono resa conto che c’era qualcosa che non andava ho lasciato stare”. Il nuovo disco “è un susseguirsi di emozioni e il filo conduttore è l’amore, visto da diverse angolazioni – racconta Carmen -. E’ il risultato del lavoro che sto facendo. Sono maturata, ma so che la strada da fare è ancora tanta”.

